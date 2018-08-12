Министр экономики Германии рассказал о возможных последствиях глобальной торговой войны

Министр экономики Германии Петер Альтмайер рассказал, что в случае глобальной торговой войны, в первую очередь, пострадают потребители из-за роста цен на товары. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

«Эта торговая война замедляет и подрывает экономический рост и порождает новую неопределённость», — цитирует его Deutsche Welle

По словам Альтмайера, мировым державам необходимо добиваться снижения пошлин, открытия рынков, а также бороться с политикой протекционизма.

«Мы не позволим Вашингтону диктовать нам условия торговых отношений с другими странами и поэтому поддерживаем Венское ядерное соглашение, чтобы Иран не производил атомное оружие… Любая немецкая компания вправе продолжить инвестировать в Иран столько, сколько хочет», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление в два этапа санкций против Ирана, которые ранее были отменены в связи с ядерной сделкой.