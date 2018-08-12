Побольше трудягам, детям и пенсионерам: в Самарской области увеличили прожиточный минимум

Цены на продукты учитывают при подсчете прожиточного минимума

Правительство Самарской области утвердило новую величину прожиточного минимума. Ее увеличили до 10144 рубля в расчете на душу населения. Предыдущий показатель — 9672 рубля.

— Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличили до 11111 рублей, для пенсионеров — 8005 рублей, для детей — 10181 рубля, — сообщили в правительстве. Предыдущие показатели — 10 607, 7 642 и 9 640 рублей соответственно.

Прожиточный минимум устанавливают на основе потребительской корзины. Обычно в ее структуру входят картофель, хлеб, макароны, крупы, фрукты, мясо и яйца. Кроме еды в корзине есть и непродовольственные товары. Также в минимум вписывают коммунальные и прочие платежи. Этот показатель используют в том числе для расчета размеров социальной помощи.

В июле выросли тарифы на услуги ЖКХ. Вероятно, это стало одной из причин увеличения прожиточного минимума.