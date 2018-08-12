Ещё
Побольше трудягам, детям и пенсионерам: в Самарской области увеличили прожиточный минимум
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.10
$
67.50
76.65
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Побольше трудягам, детям и пенсионерам: в Самарской области увеличили прожиточный минимум 

63.ru 34 минуты назад
Фото: 63.ru
Цены на продукты учитывают при подсчете прожиточного минимума
Правительство Самарской области утвердило новую величину прожиточного минимума. Ее увеличили до 10144 рубля в расчете на душу населения. Предыдущий показатель — 9672 рубля.
— Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличили до 11111 рублей, для пенсионеров — 8005 рублей, для детей — 10181 рубля, — сообщили в правительстве. Предыдущие показатели — 10 607, 7 642 и 9 640 рублей соответственно.
Прожиточный минимум устанавливают на основе потребительской корзины. Обычно в ее структуру входят картофель, хлеб, макароны, крупы, фрукты, мясо и яйца. Кроме еды в корзине есть и непродовольственные товары. Также в минимум вписывают коммунальные и прочие платежи. Этот показатель используют в том числе для расчета размеров социальной помощи.
В июле выросли тарифы на услуги ЖКХ. Вероятно, это стало одной из причин увеличения прожиточного минимума.
63.ru: последние новости
Очевидцы сообщили о потасовке на Кировском вещевом рынке «Чёрный день настал, а денег нет»: крах «Газбанка» заморозил зарплаты и пенсии тысяч самарцев В Самаре люди получили квитанции за отопление и горячую воду сразу за 4 месяца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Силуанов предупредил об опасности доллара69
Россиян предостерегли от покупки валюты422
В России готовятся новые пенсионные изменения
На Украине сделали неожиданное признание о «Северном потоке — 2»10
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту31
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение