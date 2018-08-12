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Правительство Татарстана утвердило план развития наноиндустрии до 2021 года
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Правительство Татарстана утвердило план развития наноиндустрии до 2021 года 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Правительством Республики Татарстан утвержден план развития наноиндустрии на период с 2018 по 2021 годы. Документ доступен на официальном портале раскрытия правовой информации. Реализация плана направлена на увеличение объема производства продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики. По мере исполнения задач плана прогнозируется рост конкурентоспособности татарстанских производителей. Инновационная продукция Татарстана должна занять свое место на отечественных и зарубежных рынках. Среди оперативных задач, требующих решения, отмечены решение проблемы дефицита кадров или, например, ценообразования. Объем производства к 2021 году должен вырасти до280 миллиардов рублей против сегодняшних 250 миллиардов рублей. Отдельные цифры установлены по количеству государственных заказчиков — сегодня таких пять, а к 2021 году их число должно составить 15 единиц.
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