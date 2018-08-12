В Абу-Даби появятся новые правила для регистрации ретро-автомобилей

В Абу-Даби для автомобилистов с октября месяца будут действовать совсем иные правила пoстaнoвки aвтo на yчёт.

Теперь те авто, которые передвигаются по дорогам смогут зарегистрировать транспортное средство практически за 100 долларов, , продление обойдётся владельцу авто в 90 долларов. Обязательный срок страховки — 1 год 1 месяц, это что касаемо автомобилей первой категории.

Автомобили второй категории — это те машины, которые участвуют в разного рода выставках и мероприятиях. И регистрация обойдётся владельцу машины в 300 долларов, продление обойдётся в стоимость меньше, 280 долларов.