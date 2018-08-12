Валютные резервы Монголии достигли 3,2 млрд долларов США — ЦБ

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на центральный банк страны.

Это напрямую связано с тем, что в мае 2018 года был отмечен профицит платежного баланса Монголии по текущим счетам в размере 201,7 млн долларов США.

С другой стороны, на данный рост главным образом повлияло увеличение объемов иностранных инвестиций, наращивание закупок золота Центробанком и поступление на счет ЦБ Монголии четвертого транша финансовой помощи в рамках реализации Программы расширенного финансирования в размере 36,91 млн долларов.

По предварительному прогнозу Центробанка, в 2019 году валютные резервы Монголии достигнут 3,8 млрд долларов США, а к 2020 году — 4 млрд долларов. —0—