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Валютные резервы Монголии достигли 3,2 млрд долларов США — ЦБ
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Валютные резервы Монголии достигли 3,2 млрд долларов США — ЦБ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на центральный банк страны.
Это напрямую связано с тем, что в мае 2018 года был отмечен профицит платежного баланса Монголии по текущим счетам в размере 201,7 млн долларов США.
С другой стороны, на данный рост главным образом повлияло увеличение объемов иностранных инвестиций, наращивание закупок золота Центробанком и поступление на счет ЦБ Монголии четвертого транша финансовой помощи в рамках реализации Программы расширенного финансирования в размере 36,91 млн долларов.
По предварительному прогнозу Центробанка, в 2019 году валютные резервы Монголии достигнут 3,8 млрд долларов США, а к 2020 году — 4 млрд долларов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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