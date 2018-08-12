Силуанов предрек ускорение инфляции в России

Если текущее ослабление рубля сохранится, то инфляция в России в 2018 году может ускориться примерно до 3%, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов

«Возможно, если курсовые соотношения сохранятся, то вклад в инфляцию мы оцениваем порядка 0,5 процентных пунктов. В конце концов может подрасти до 3%, может чуть больше, но все равно инфляция останется в переделах того коридора целевого, который определили правительство и Центральный банк», — передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что не видит каких-либо рисков и возможных скачков инфляции, ее уровень находится под контролем.

Силуанов добавил, что в последние годы рынок России сумел перестроиться на собственное производство, в связи с чем изменение курса валют значительно меньше влияет на рост цен на потребительские товары.

«Потому что доля импортных товаров сократилась», — добавил он.

В пятницу в ЦБ также сообщили, что годовая инфляция в России в августе вырастет до 2,8-3% с 2,5%, зафиксированных в июле.