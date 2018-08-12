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Минфин РФ не исключает перехода на расчеты в рублях за поставки нефти
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Минфин РФ не исключает перехода на расчеты в рублях за поставки нефти 

Прайм 47 минут назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ не исключает отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе рубль, заявил глава ведомства, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.
"Не исключено. Несмотря на то, что нефть, как правило, торгуется и расчеты контрактные осуществляются исходя из долларовой оценки, мы можем даже фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, получать другие свободно конвертируемые валюты, в конце концов национальную валюту. Не исключено, что до этого может дойти", — сказал Силуанов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
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