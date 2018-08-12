Нижегородским предприятиям помогут с выпуском корпоративных облигаций

Фото: официальная группа Горьковского автозавода в соцсетяхНижегородским предприятиям помогут с выпуском корпоративных облигацийВ Нижнем Новгороде начнет работу единый информационный центр по вопросам выхода региональных предприятий на рынок корпоративных облигаций до конца сентября 2018 года. Консультации можно будет получить по электронной почте или через форму обратной связи на официальном сайте торгово-промышленной палаты (www.nnov.tpprf.ru), а также лично в офисе ТПП

Специалисты Волго-Вятского ГУ Банка России , Торгово-промышленной палаты Нижегородской области и Приволжского филиала ПАО «Московская Биржа» будут консультировать представителей потенциальных предприятий-эмитентов и инвесторов по вопросам размещения облигаций. Бизнесмены смогут получить информацию о процедуре привлечения заемного капитала через выпуск облигаций, действующих программах государственной поддержки облигационных выпусков, перечне необходимых документов и процедур, необходимых для получения поддержки, а также об успешном опыте размещения облигаций.

Также представители предприятий смогут подробнее узнать о пуле соорганизаторов размещения облигаций, созданном в марте 2018 года на базе Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей для оказания практической помощи тем, кто готов выйти на облигационный рынок.