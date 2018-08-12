Ещё
Нижегородским предприятиям помогут с выпуском корпоративных облигаций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.10
$
67.50
76.65
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Нижегородским предприятиям помогут с выпуском корпоративных облигаций 

Нижегородская правда 42 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: официальная группа Горьковского автозавода в соцсетяхНижегородским предприятиям помогут с выпуском корпоративных облигацийВ Нижнем Новгороде начнет работу единый информационный центр по вопросам выхода региональных предприятий на рынок корпоративных облигаций до конца сентября 2018 года. Консультации можно будет получить по электронной почте или через форму обратной связи на официальном сайте торгово-промышленной палаты (www.nnov.tpprf.ru), а также лично в офисе ТПП.
Специалисты Волго-Вятского ГУ Банка России, Торгово-промышленной палаты Нижегородской области и Приволжского филиала ПАО «Московская Биржа» будут консультировать представителей потенциальных предприятий-эмитентов и инвесторов по вопросам размещения облигаций. Бизнесмены смогут получить информацию о процедуре привлечения заемного капитала через выпуск облигаций, действующих программах государственной поддержки облигационных выпусков, перечне необходимых документов и процедур, необходимых для получения поддержки, а также об успешном опыте размещения облигаций.
Также представители предприятий смогут подробнее узнать о пуле соорганизаторов размещения облигаций, созданном в марте 2018 года на базе Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей для оказания практической помощи тем, кто готов выйти на облигационный рынок.
— Развитый рынок корпоративных облигаций способен удовлетворить потребности как компаний-заемщиков, так и инвесторов. Первые смогут модернизировать производство, получив более дешевый источник финансирования, чем банковский кредит. А вторые будут заинтересованы в получении, возможно, более высокой доходности при умеренном риске по сравнению с депозитами в банках, — подчеркнула начальник ВВГУ Банка России Лариса Павлова.
Нижегородская правда: последние новости
Курс доллара превысил 66 рублей: аналитики назвали причину «Химическая отрасль региона показывает очень хорошие результаты», — Глеб Никитин Евгений Люлин: «Нижегородская область в 2018 году рассчитывает нарастить промышленное производство на 4%»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин анонсировал новый масштабный строительный проект31
Силуанов предупредил об опасности доллара131
Россиян предостерегли от покупки валюты424
На Украине сделали неожиданное признание о «Северном потоке — 2»11
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей5
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение