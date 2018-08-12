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В Минфине предупредили об ускорении инфляции
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В Минфине предупредили об ускорении инфляции 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если текущее ослабление рубля продолжится, то в 2018 году следует ожидать ускорения инфляции на 0,5% — приблизительно до 3%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что даже при условии роста инфляции она все равно останется в пределах целевого коридора, который определили правительство и Центральный банк.
"Поэтому мы здесь не видим каких-то рисков, скачков инфляции. Инфляция под контролем", — сказал Силуанов.
Также он отметил, что доля импортных товаров на прилавках магазинов сократилась и «произошло импортозамещение», в связи с чем потребительские цены в меньшей степени зависят от колебаний курса валют.
Ранее Силуанов пообещал, что у россиян не возникнет проблем с валютными счетами из-за санкций.
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