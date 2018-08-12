Текущее ослабление рубля может ускорить инфляцию в РФ в этом году на 0,5 п.п.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — ПРАЙМ. Сохранение текущего ослабления рубля может ускорить инфляцию в РФ в 2018 году на 0,5 процентного пункта — примерно до 3%, но она все равно останется в пределах таргета, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов

"Возможно, если курсовые соотношения сохранятся, то вклад в инфляцию мы оцениваем порядка 0,5 процентных пунктов. В конце концов (годовая инфляция — ред.) может подрасти до 3%, может чуть больше, но всё равно инфляция останется в переделах того коридора целевого, который определили правительство и Центральный банк . Поэтому мы здесь не видим каких-то рисков, скачков инфляции. Инфляция под контролем", — сказал Силуанов в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым » на канале «Россия 1».

По его словам, в последние годы российский рынок смог перестроиться на собственное производство. «Мы видим на рынках, что больше стало российского производства, а не импортного, как это было раньше, то есть импортозамещение произошло, влияние изменения курса на рост цен на потребительские товары сегодня значительно меньше, чем это было вчера. Потому что доля импортных товаров сократилась», — добавил он.