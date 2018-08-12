Крах нефтедоллара: Россия сделает выводы из экономической политики Трампа

Заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о возможном отказе от американского доллара в международных расчетах связано с той конъюнктурой, которая на сегодняшний день сложилась в мире — считает экономист Дмитрий Адамидов

У России уменьшилось доверие к доллару

Дело в том, что Силуанов заявил, что доллар становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле, в результате чего, создается возможность для отказа от американской валюты в межгосударственных сделках по нефти.

Вследствие этого, Силуанов не исключил, что Россия может перейти на расчеты в национальных валютах при торговле нефтью.

Кроме того, наша страна резко снизила свои вложения в американские активы по той причине, что доллар, который долгие годы считался мировой резервной валютой, постепенно становится финансовым инструментом с очень большой долей политического риска.

Это заявление Силуанова коррелирует со словами министра энергетики РФ Александра Новака , который отметил, что Москва в ближайшее время может перейти на национальные валюты при расчете с такими государствами, как Турция и Иран.

Естественно, это не экономическое решение, а политическое, которое связано с тем, что США при администрации президента Дональда Трампа начали активно использовать свою санкционную дубину и грозить ею фактически всему миру.

Подобные настроения связаны с внешней политикой США Ведь эта политика подразумевает не только прошлогодний американский закон CAATSA, где «подопечными» являются такие страны, как Россия, Иран и Северная Корея, но и протекционистскую политику современного Вашингтона. Это известный вопрос американских пошлин, под которые подпали не только Россия и Китай, но и европейские партнеры и союзники Соединенных Штатов.

Подобная политизация международной торговли со стороны США ведет к значительному увеличению недоверия к американскому доллару, тем более, что в Вашингтоне сейчас идут разговоры и о наложении санкций на отечественные вложения в местный госдолг.

«Политика отказа от доллара в последние несколько месяцев в рамках системы глобального хозяйства перешла из области теоретических разговоров к определенной практике. Это произошло неслучайно и связано с текущей линией США по мировой торговле вообще и по России в частности, из-за чего в Москве и появились вполне определенные настроения», — заключает Адамидов.

Полного отказа от американского доллара, естественно, не произойдет, о чем говорит и известная договоренность между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки, но определенное движение в данном направлении действительно возможно.

США сами провоцируют постепенный отказ от доллара

«При этом, такая тенденция возникла не по нашей инициативе, а по инициативе США, поскольку последние сегодня разрушают международную торговлю, вводя свои торговые ограничения и делая их частью собственной внешней политики. Это не может не вызвать ответной реакции, с чем и вызвано это заявление со стороны Силуанова», — резюмирует Адамидов.

Как замечает эксперт, данная политика США введет к ограничению международной торговли для большого количества стран мира, причем ведущих, и это автоматически подталкивает их к постепенному отказу от американского доллара в качестве расчетной единицы.

«Что касается нефти, то по большому счету она является элементом глобальной биржевой торговли. И это вполне возможно, хотя бы по той причине, что американский рынок наша нефтяная торговля практически не затрагивает», — констатирует Адамидов.

Как это будет реализовано — это уже вопрос, но ответ на него в принципе лежит на поверхности. Китай, например, будет и дальше развивать юань, в Евросоюзе эту роль будет играть евро, а на постсоветском пространстве возможно и значительное усиление рубля.

Доля доллара в международной торговле будет снижаться

Тем более, этому содействует развитие института Евразийского союза вместе со всеми теми интеграционными проектами, что входят в комплект данного российского проекта. Это и единый рынок газа, и единые цены на нефть, и прочее в этом духе, что сразу же приведет к укреплению рубля в качестве универсального способа торговли на данном геополитическом пространстве.

«Впрочем, пока трудно судить, как все это будет в точности реализовано, но есть все основания говорить о том, что, в конечном итоге, мы придем к 4-5 валютам, которые будут доминировать в конкретных регионах современного мира», — заключает Адамидов.

По мнению эксперта, эти 4-5 валют будут торговаться на глобальном рынке и использоваться в качестве резервных валют по той причине, что использованию доллара как универсального международного финансового инструмента постепенно приходит конец.

«При таком раскладе место доллара в мировой системе расчетов снизится с 65 процентов до 25, а все остальные расчеты будут делаться через инструмент СДР МВФ или каким-то другим альтернативным способом», — резюмирует Адамидов.

Безусловно, это геополитическое противостояние, которое сегодня идет между Россией, США и коллективным Западом, дало толчок для развития данной истории, но необходимо понимать, что почва для данной тенденции начала создаваться очень давно.

«Все эти трения между нами и американцами выступают здесь только одним из эпизодов. Например, не менее важными являются и те трения, которые в настоящее время имеют место быть между США и Китаем», — резюмирует Адамидов.