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Оборот розничной торговли в Пскове вырос на 7 процентов
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Оборот розничной торговли в Пскове вырос на 7 процентов 

Псковская губерния 1 час назад
Оборот розничной торговли в Пскове в первом полугодии 2018 года вырос на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: об этом сообщает администрация областного центра. В абсолютных цифрах выручка организаций розничной торговли составила 12 млрд 323,6 млн рублей. Оборот организаций общественного питания за этот же период вырос на 4,3 процента и составил 391,8 млн рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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