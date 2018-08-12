Оборот розничной торговли в Пскове вырос на 7 процентов

Оборот розничной торговли в Пскове в первом полугодии 2018 года вырос на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: об этом сообщает администрация областного центра. В абсолютных цифрах выручка организаций розничной торговли составила 12 млрд 323,6 млн рублей. Оборот организаций общественного питания за этот же период вырос на 4,3 процента и составил 391,8 млн рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».