Минфин РФ не ожидает нового глобального экономического кризиса

"Если будут какие-то изменения в экономике глобальной, то конечно, они затронут и Россию. Сейчас говорить о каких— то основаниях глобального мирового кризиса я бы не стал", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, готова ли РФ к возможным глобальным экономическим потрясениям. «Но наша задача — создать экономику, которая бы в минимальной степени зависела бы от тех турбуленций, которые происходят время от времени в мировой экономике», — отметил министр.