Стал известен претендент на выкуп акций Tesla

Bloomberg узнал, кто поможет Маску выкупить акции Tesla

Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) ведет переговоры об увеличении своей доли в производителе электрокаров Tesla. Об этом пишет Bloomberg

Ранее Financial Times указывала, что PIF с начала года приобрел от 3% до 5% акций Tesla на $1,7-2,9 млрд Источники Bloomberg рассказали, что фонд стремится диверсифицировать свои вложения и хеджировать риски на рынке нефти. При этом фонд еще не принял окончательного решения и размер инвестиций не определен.

Ранее, 7 августа, глава Tesla Илон Маск объявил о планах перевести компанию из публичной в частную при цене в $420 за акцию. Он добавил, что финансирования этого процесса уже обеспечено, однако не назвал источник средств.

Позже Маск выступил с более подробными объяснениями и указал, что публичная компания, акции которой котируются на бирже, слишком много внимания уделяет квартальным результатам из-за чего многие решения принимаются без расчета на долгосрочную перспективу.

Потенциальная сделка по выкупу акций оценивается в $82 млрд Эксперты издания полагают, что для проведения сделки потребуются и другие источники финансирования. В роли потенциального инвестора Tesla аналитики называли и SoftBank Group.