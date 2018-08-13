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Сбербанк приобрел 10% акций входящего в «Металлоинвест» Михайловского ГОКа
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Сбербанк приобрел 10% акций входящего в «Металлоинвест» Михайловского ГОКа 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Sberbank Investments Limited, зарегистрированная на Кипре, приобрела 10,00003% акций Михайловского ГОКа, входящего в "Металлоинвест", следует из сообщения Сбербанка.
Сделка состоялась 10 августа. Одновременно, как следует из сообщения «Металолоинвеста», доля подконтрольного ему Лебединского ГОКа в Михайловском ГОКе сократилась до — 89,31657% с 99,3166%.
По словам, представителя «Металлоинвеста», вырученные от продажи акций средства будут направлены на погашение долга. «Мы совершили рыночную сделку по продаже акций. Полученные денежные средства будут направлены на частичное досрочное погашение кредита группы перед Сбербанком в соответствии со стратегией оптимизации портфеля заимствований „Металлоинвеста“, — сказал РИА Новости представитель компании.
Михайловский ГОК ведет открытым способом разработку железорудного месторождения в Курской области, подтвержденные запасы которого составляют 10,4 миллиарда тонн. Наряду с Лебединским ГОКом входит в „Металлоинвест“ Алишера Усманова.
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