Фондовые торги в РФ стартовали в минусе

Фондовые индексы РФ двинулись вниз в начале торговой сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:05 мск индекс Мосбиржи просел на 0,41% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 273,62 пункта. Индекс РТС понизился на 0,17% до отметки 1 079,62.