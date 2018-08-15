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Фондовые торги в РФ стартовали в минусе
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Фондовые торги в РФ стартовали в минусе 

Банки.ру 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Фондовые индексы РФ двинулись вниз в начале торговой сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:05 мск индекс Мосбиржи просел на 0,41% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 273,62 пункта. Индекс РТС понизился на 0,17% до отметки 1 079,62.
«Мы полагаем, что в среду российские индексы акций продолжат падать, так как отказ турецких властей выполнить требования США может привести к введению новых экономических санкций против страны», — прокомментировала руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.
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