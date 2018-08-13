Центробанк Турции объявил о мерах по поддержке лиры

АНКАРА, 13 авг — ПРАЙМ. Центральный банк Турции объявил о ряде мер по поддержке турецкой лиры, рекордно упавшей по отношению к доллару, пообещав предоставить всю ликвидность, необходимую банкам.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Наибольшее давление было оказано на банковский сектор Турции и Европы. Курс турецкой лиры в ночь на понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,1326 лиры за доллар.

"Вся ликвидность, необходимая банкам, будет предоставлена при одновременном повышении лимита банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой с 7,2 до 20 миллиардов евро", — говорится в заявлении регулятора

Как отмечается в документе, помимо недельных ставок по валютным заимствованиям, частные банки смогут получать валютные кредиты сроком на один месяц. При необходимости будут объявляться тендеры по долгосрочным ставкам РЕПО и валютным размещениям со сроком погашения в 91 день. Кроме того, банкам будет предоставлена свобода управления гарантиями на операции в турецкой лире в зависимости от видов и сроков процентных ставок. «Эти изменения приведут к росту на 3,8 миллиарда объема свободных банковских гарантий в турецкой лире», — говорится в заявлении Центробанка Турции.

Отмечается, что текущий лимит валютных резервов для частных банков при необходимости может превысить нынешние 50 миллиардов долларов, кроме того, могут быть облегчены условия их получения. Центробанк Турции повысил в среднем до 8% максимальный предел по обязательствам в иностранной валюте.