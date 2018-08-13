Эксперт назвала невыгодным отказ от доллара при торговле нефтью

«Сейчас с разными странами можно договариваться о том, чтобы проводить расчеты в их валютах. Европейцы и сейчас платят за поставки в евро, но российские компании конвертируют эти евро в доллары на мировом рынке и приводят в Россию уже американскую валюту, потому что в России единственная ликвидная компонента валютного рынка — это рынок «рубль-доллар», — сказала Орлова, отметив, что проводить расчеты в «долларах просто выгоднее».

Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что не исключает переход на национальные валюты при торговле нефтью, так ка доллар США, по его словам, становится ненадежным инструментом для расчетов.

«Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой… становится рисковым инструментом для расчетов», — отметил вице-премьер.