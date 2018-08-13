Фондовые торги в РФ стартовали в минусе

Фондовые индексы РФ двинулись вниз в начале торговой сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:05 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,67% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 259,89 пункта. Индекс РТС снизился на 1,17% — до отметки 1 044,52.