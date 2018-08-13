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Фондовые торги в РФ стартовали в минусе
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Фондовые торги в РФ стартовали в минусе 

Банки.ру 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Фондовые индексы РФ двинулись вниз в начале торговой сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:05 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,67% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 259,89 пункта. Индекс РТС снизился на 1,17% — до отметки 1 044,52.
«На наш взгляд, продолжающаяся распродажа на биржах развивающихся стран затронет в понедельник и российские индексы акций. При этом ослабление курса рубля на предторгах приведет к валютной переоценке индекса РТС, значение которого сегодня может опуститься на новые минимумы последних 12-ти месяцев», — прокомментировала руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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