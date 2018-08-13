Объем промпроизводства в России к концу года вырастет более чем на 2% благодаря ЧМ‑2018

Рост объемов промышленного производства к концу года составит более 2%, об этом говорит положительная динамика в некоторых отраслях производства, особенно в отрасли товаров спортивной тематики, пишет в понедельник газета «Известия»

«Индекс промышленного производства ближайшие полгода будет постепенно увеличиваться с 2,2% роста в июле до 2,5% в декабре. Этому способствует ряд факторов. В частности, в последние месяцы выросло производство спортивных товаров. Так, за полгода их было произведено на 48% больше, чем годом ранее», — говорится в материале.

Наибольшее количество продукции спортивной тематики было выпущено в январе 2018 года: несмотря на новогодние праздники, прирост составил 90% по отношению к январю 2017 года. Эксперты связывают это увеличение с запланированным на лето 2018 года в России чемпионатом мира по футболу.

Росту промышленного производства способствуют добыча полезных ископаемых, а также производство пищевых продуктов и напитков. Второй квартал 2018 года показал, что увеличение произошло на 2,2% и 6,3% соответственно.

Устойчивый прирост наблюдается в отрасли обработки древесины и производства бумаги и бумажных изделий — во втором квартале увеличение достигло порядка 10,9%. Также присутствует заметный рост в сфере производства автотранспортных средств, за первые пять месяцев 2018 года их производство в России увеличилось на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В прошлом году рост промышленного производства составил 2,1%.

Чемпионат мира по футболу проходил в России в первый раз, он длился месяц — с 14 июня по 15 июля.