Россия продолжит сокращать вложения в ценные бумаги США

Москва, 13 августа / Синьхуа / — Россия в ответ на новые санкции США продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги и увеличивать расчеты в национальной валюте. Об этом сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым ».

"Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте и в других валютах, в том числе в европейской валюте", — сказал он.