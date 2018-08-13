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Россия продолжит сокращать вложения в ценные бумаги США
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Россия продолжит сокращать вложения в ценные бумаги США 

ИА Синьхуа 9 минут назад
Москва, 13 августа /Синьхуа/ — Россия в ответ на новые санкции США продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги и увеличивать расчеты в национальной валюте. Об этом сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
"Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте и в других валютах, в том числе в европейской валюте", — сказал он.
Центробанк РФ начал избавляться от американских казначейских облигаций весной 2018 года, а Россия, как стало известно в июле, уже вышла из списка крупнейших держателей гособлигаций США. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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