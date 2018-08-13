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Курс доллара в банках Новосибирска впервые поднялся выше 68 рублей
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Курс доллара в банках Новосибирска впервые поднялся выше 68 рублей 

Все новости Новосибирской области 7 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Восьмого августа доллар впервые с середины июня поднялся выше 64 рублей, а евро впервые с мая преодолел отметку в 75 рублей. «10 августа Центробанк опубликовал заявление, в котором говорилось, что причиной падения курса рубля стали новости о потенциальных санкциях США в отношении России», — сообщают «Известия».
— Регулятор напомнил, что это не первый подобный эпизод, и всегда имел временный характер. В ЦБ добавили, что отслеживают ситуацию на валютном рынке и применяют механизмы для ограничения волатильности. В частности, регулятор корректирует ежедневный объем покупки иностранной валюты».
«Курс доллара и евро» — одна из ключевых тем, которая интересовала жителей Новосибирска. Как сообщила региональный представитель компании «Яндекс» Наталья Брус, на прошлой неделе неожиданный рост валюты стал третьим запросом из десяти, набрав 79 баллов. Новосибирцы набирали [курс доллара в банках Новосибирска], [курс сегодня], [купить доллары в Новосибирске по выгодному курсу сегодня].
Добавим, что сегодня, 13 августа, банки Новосибирска продавали доллар около 70 рублей. В частности, банк «Левобережный» торгует дензнаками США по 70 рублей 99 копеек, а скупает по 67 рублей. «Ланта-банк» покупает доллар по 67 рублей 50 копеек, а продает по 69 рублей.
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