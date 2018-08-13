Курс доллара в банках Новосибирска впервые поднялся выше 68 рублей

Восьмого августа доллар впервые с середины июня поднялся выше 64 рублей, а евро впервые с мая преодолел отметку в 75 рублей. «10 августа Центробанк опубликовал заявление, в котором говорилось, что причиной падения курса рубля стали новости о потенциальных санкциях США в отношении России», — сообщают «Известия»

— Регулятор напомнил, что это не первый подобный эпизод, и всегда имел временный характер. В ЦБ добавили, что отслеживают ситуацию на валютном рынке и применяют механизмы для ограничения волатильности. В частности, регулятор корректирует ежедневный объем покупки иностранной валюты».

«Курс доллара и евро» — одна из ключевых тем, которая интересовала жителей Новосибирска. Как сообщила региональный представитель компании «Яндекс» Наталья Брус , на прошлой неделе неожиданный рост валюты стал третьим запросом из десяти, набрав 79 баллов. Новосибирцы набирали [курс доллара в банках Новосибирска], [курс сегодня], [купить доллары в Новосибирске по выгодному курсу сегодня].