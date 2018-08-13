Российские аналитики ухудшают прогнозы об урожае зерновых в 2018 году

«Совэкон» ухудшил прогноз об урожае зерновых в России на 3,5%, до 109,9 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и «Прозерно» — на 1%, до 111,8 млн и 114 млн т соответственно, сообщает газета «Ведомости»

Ранее ТАСС сообщал, что Министерство сельского хозяйства США оценило, что производство пшеницы в России в 2018-2019 сельскохозяйственном году составит 68 млн тонн, из этого объема на экспорт пойдет 35 млн тонн.

В прогнозе отмечается, что повышение обусловлено хорошим состоянием посевов ярового зерна. Кроме того, эксперты считают, что Россия может сохранить лидирующие позиции в мировом экспорте.

По данным ФТС, пишут «Ведомости», С 1 июля по 8 августа экспортировано свыше 5,6 млн т зерна, на 51% больше, чем в те же сроки в прошлом сезоне. Однако, отмечает генеральный директор ИКАРа Дмитрий Рылько , это связано с более ранним поступлением урожая на рынок из-за более раннего начала уборки.

По прогнозам ИКАР, экспорт зерна достигнет 39,7 млн т, из которых 32 млн — пшеница. «Прозерно» прогнозирует, что экспорт зерна составит 46-47 млн т, в том числе пшеницы — 37 млн т.