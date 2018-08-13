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Российские аналитики ухудшают прогнозы об урожае зерновых в 2018 году
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Российские аналитики ухудшают прогнозы об урожае зерновых в 2018 году 

РЖД-Партнер 46 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
«Совэкон» ухудшил прогноз об урожае зерновых в России на 3,5%, до 109,9 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и «Прозерно» — на 1%, до 111,8 млн и 114 млн т соответственно, сообщает газета «Ведомости».
Ранее ТАСС сообщал, что Министерство сельского хозяйства США оценило, что производство пшеницы в России в 2018-2019 сельскохозяйственном году составит 68 млн тонн, из этого объема на экспорт пойдет 35 млн тонн.
В прогнозе отмечается, что повышение обусловлено хорошим состоянием посевов ярового зерна. Кроме того, эксперты считают, что Россия может сохранить лидирующие позиции в мировом экспорте.
По данным ФТС, пишут «Ведомости», С 1 июля по 8 августа экспортировано свыше 5,6 млн т зерна, на 51% больше, чем в те же сроки в прошлом сезоне. Однако, отмечает генеральный директор ИКАРа Дмитрий Рылько, это связано с более ранним поступлением урожая на рынок из-за более раннего начала уборки.
По прогнозам ИКАР, экспорт зерна достигнет 39,7 млн т, из которых 32 млн — пшеница. «Прозерно» прогнозирует, что экспорт зерна составит 46-47 млн т, в том числе пшеницы — 37 млн т.
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