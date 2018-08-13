Лихорадка на финансовом рынке: рубль подешевел почти на 10% с начала августа

Падение рубля связано не только с реакцией на санкции, падает и его «справедливый курс», говорится в обзоре Райффайзенбанка . Аналитики делают выводы из данных о платежном балансе и закупок валюты Министерством финансов РФ . Цены на нефть держатся около 73 долларов за баррель марки Brent, при этом отток капитала ускорился, в такой модели доллар должен быть дороже на 12-17%.

Александр Головцов: Означает ли это, что на ближайшей неделе курс рубля будет падать? Скорее всего, курс доллара приблизится к отметке в 70 рублей, но дальше рублю не дадут упасть, считает начальник управления аналитических исследований УК «Уралсиб»

Александр Головцов начальник управления аналитических исследований УК «Уралсиб» «Минфин сократил валютные интервенции вдвое с четверга. Если похожими темпами снижение рубля будет продолжаться, я думаю, в ближайшие дни интервенции просто остановятся. Ближе к 70 рублям за доллар — это такой грубый ориентир, скорее всего, Центробанк уже вступит в дело. Есть вероятность, что уровень 70 рублей за доллар будет как-то протестирован, но шансы на движение дальше очень скромные. Это уже будет представлять собой риски для инфляции и для финансовой стабильности в целом».

Геополитические риски остаются высокими, инвесторы предпочитают продавать российские активы, в связи с этим цены уже заметно снизились. В ближайшие две недели мы будет свидетелями высокой волатильности по рублю, но в начале осени курс восстановится, считает начальник отдела аналитики «Альфа-Форекс» Андрей Диргин

Андрей Диргин начальник отдела аналитики «Альфа Forex» «Уже в сентябре после того, как страсти поутихнут, курс рубля вернется к отметке 63 рубля за единицу американской валюты и 73 рубля за евро. Инвесторы смотрят на то, что российские акции сейчас стоят очень дешево по сравнению с аналогичными эмитентами зарубежных стран. Вложения в российские акции сулят инвесторам неплохую прибыль, что может поддержать курс валюты. Никогда российские активы не стоили так дешево».

В период с мая по июль международные инвесторы забрали из фондов, так или иначе вкладывающих в российские акции, почти 2 млрд долларов. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на отчеты BofA Merrill Lynch Global Research и «Ренессанс Капитала». Столь стремительно и за такой короткий срок иностранные инвесторы не покидали российский фондовый рынок с конца 2013 года.

Издание цитирует еще одну интересную цифру: теперь на внутренних инвесторов приходится более 50% акций в свободном обращении, нерезиденты, так сказать, отступили. Изменение пропорции снижает риск резкого обвала при ухудшении геополитической ситуации, но не исключает его. Стимулировать рост акций могли бы рост прибыльности корпораций или экономики в целом, либо приток иностранных инвестиций, но пока индекс риска, скорее, указывает на вероятность сокращения этих показателей.