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Банк «Агропромкредит» уменьшил доходность дебетовых карт
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Банк «Агропромкредит» уменьшил доходность дебетовых карт 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Агропромкредит» снизил ставки начисления дохода на остаток по дебетовым картам. Снижена доходность рублевых карт тарифного плана «Универсальный+» в категориях Visa Electron / Mastercard Maestro, Visa Classic / Mastercard Standard и Visa Gold / Mastercard Gold.
Теперь на остаток начисляется от 1,25% до 6,25% годовых (ранее — от 1,75% до 6,75%). Проценты начисляются в зависимости от срока резервирования (от 31 до 370 дней) на счете средств в размере более 1 тыс. рублей.
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Остальные условия остались прежними.
Плата за годовое обслуживание карты Visa Electron / Mastercard Maestro составляет 150 рублей, Visa Classic / Mastercard Standard — 600 рублей, Visa Gold / Mastercard Gold — 3 тыс. рублей. При оформлении «классических» и «золотых» карт требуется первоначальный взнос в размере 3 тыс. и 45 тыс. рублей соответственно. Срок действия карт — два года.
Комиссия за снятие наличных в устройствах банка равна 1%, а в ПВН и банкоматах сторонних банков — 1%, но не менее 90 рублей.
Услуга СМС-информирования стоит 45 рублей в месяц.
«Снижение начисления на остаток на 0,5 процентного пункта, конечно же, снизит привлекательность карт с учетом того, что максимальный процент, хотя и остается еще достаточно высоким — 6,25%, все-таки начисляется лишь при сроке резервирования 370 дней», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.
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