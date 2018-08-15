Банк «Агропромкредит» уменьшил доходность дебетовых карт

Банк «Агропромкредит» снизил ставки начисления дохода на остаток по дебетовым картам. Снижена доходность рублевых карт тарифного плана «Универсальный+» в категориях Visa Electron / Mastercard Maestro, Visa Classic / Mastercard Standard и Visa Gold / Mastercard Gold.

Теперь на остаток начисляется от 1,25% до 6,25% годовых (ранее — от 1,75% до 6,75%). Проценты начисляются в зависимости от срока резервирования (от 31 до 370 дней) на счете средств в размере более 1 тыс. рублей.

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Остальные условия остались прежними.

Плата за годовое обслуживание карты Visa Electron / Mastercard Maestro составляет 150 рублей, Visa Classic / Mastercard Standard — 600 рублей, Visa Gold / Mastercard Gold — 3 тыс. рублей. При оформлении «классических» и «золотых» карт требуется первоначальный взнос в размере 3 тыс. и 45 тыс. рублей соответственно. Срок действия карт — два года.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка равна 1%, а в ПВН и банкоматах сторонних банков — 1%, но не менее 90 рублей.

Услуга СМС-информирования стоит 45 рублей в месяц.