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Москвичам советуют не покупать доллары и евро на фоне скачка курса валюты
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Москвичам советуют не покупать доллары и евро на фоне скачка курса валюты 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
Повышение курса доллара и евро к рублю — временное явление, вскоре цена на них начнет уменьшаться, в связи с этим москвичам не стоит вкладывать свои деньги в иностранную валюту на этапе роста курса, сообщил РИАМО ведущий аналитик портала BankoDrom.ru Вячеслав Путиловский.
Согласно данным Московской биржи, в начале торгов в понедельник курс доллара к рублю увеличился на 72 копейки, до 68,4 рубля, курс евро к рублю вырос на 65 копеек, до 77,9 рубля.
«Я думаю, что то, что сейчас происходит на рынке — временное явление. То есть будет отскок обратно. Вряд ли он будет до предыдущего уровня, но скорее всего это все будет каким-то образом компенсировано. Поэтому сейчас на панике скупать доллары, наверное, не совсем верно», — сказал Путиловский.
При этом он добавил, что из-за периодической девальвации рубля хранить деньги в рублях можно, только если их планируется потратить на что-нибудь «рублевое».
«Мы видим, что рубль регулярно обесценивается. Соответственно, обесцениваются вклады в рублях. Сейчас это не самая лучшая форма хранения своих сбережений. Хранить их в рублях можно только в том случае, если вы их планируете потратить на что-то рублевое. Например, оплатить коммунальные услуги или заплатить за учебу ребенка. А для сохранения покупательской способности, надо хранить в чем-то более твердом, все в той же валюте», — добавил Путиловский.
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