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В Турции заявили, что действия США повышают спрос на торговлю в нацвалютах
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В Турции заявили, что действия США повышают спрос на торговлю в нацвалютах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
АНКАРА, 15 авг — РИА Новости. Турция обсуждает переход в торговле на национальные валюты с Россией, Китаем, другими странами, спрос на это повышается из-за действий США, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
"Мы обсуждаем переход на нацвалюты не только с РФ и Китаем, но и с другими странами. Это не только запрос Турции. В других странах наблюдается реакция на атаки со стороны США, многие выступают против давления доллара как средства политического и экономического принуждения, и мы видим, что спрос на расчеты в нацвалютах между разными странами повышается", — сказал Калын журналистам.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с «торговыми и иными вопросами».
Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров согласно указу президента страны Тайипа Эрдогана. Введены дополнительные пошлины на импортируемые из США табачные изделия в размере 60%, на алкоголь 140%, на автомобили до 120%, на косметические изделия до 60%, на рис 50%, на фрукты 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.
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