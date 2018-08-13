В Bloomberg узнали подробности вывода Tesla с биржи

Bloomberg узнали подробности вывода Tesla с биржиПосле этой новости аналитики и эксперты начали вникать в ситуацию, чтобы предвидеть исход реорганизации. Илону Маску необходим большой капитал для выкупа активов, поэтому аналитики считают, что он находится в поиске влиятельных партнеров.

Уже 13 августа, информационное агентство Bloomberg опубликовало информацию о финансовой стороне реорганизации Tesla. По информации агентства, Суверенный фонд Саудовской Аравии всеми силами хочет обезопасить себя от рисков связанных с нефтяным рынком. Идеальным решением этого вопроса, стало бы вложение в альтернативные источники энергии. Это происходит в то время, когда Илон Маск как раз нуждается в больших инвестициях.

Bloomberg сообщает, что стороны уже находятся на этапе переговоров и пока не определились с объемом дополнительных вложений. Однако ранее, Эр-Рияд аккумулировал свою долю компании на сумму около $2 миллиардов.

Напомним, что на данный момент все сотрудники компании Tesla являются держателями ее акций. Поэтому утверждения Маска не лишены оснований. По его словам, эффективность сотрудников значительно снижается, когда акции компании обрушиваются на бирже.