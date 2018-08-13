Почему рубль перешел в свободное падение 

Вопреки прогнозам ряда экспертов о скором прекращении падения рубля, начавшегося в середине прошлой недели, курс российской национальной валюты продолжил снижение. С утра в понедельник курс доллара взлетел еще на 94 копейки, впервые с апреля 2016 года превысив отметку 68 рублей. Сделки с расчетом завтра в первую же минуту сессии проходили по 68,66 рубля, что почти на 5 рублей выше уровня недельной давности.
Не отстает от доллара и единая европейская валюта. С утра евро подорожал на 90 копеек и впервые шагнул за 78-рублевую отметку.
Турецкий гамбит
То, что прогнозы скорого отката курса не оправдались, может объясняться не совсем верной оценкой причин обвала рубля к доллару и евро, произошедшему на прошлой неделе. В качестве первой и основной версией происходящего преподносилась информация о новых санкциях со стороны США в отношении России. Особую обеспокоенность экспертов в этом случае вызывала угроза «отлучения» от операций с долларом ряда крупнейших российских госбанков. Впрочем, по предположениям тех же экспертов, падение рубля на новостях о предстоящих санкциях не могло быть значительным и излишне продолжительным, так как сами санкции находятся пока лишь в стадии разработки.
Первые признаки того, что падение рубля может затянуться появились еще в минувшую пятницу и связаны они были отнюдь не с Россией. Речь идет о стремительном обвале турецкой лиры (на 20%), обусловленным с одной стороны, глобальной сменой концепции инвестирования, не в пользу развивающихся рынков; с другой — чредой ошибок, допущенных турецким руководством.
Подтверждением тому стало продолжение падения лиры еще на 16% в понедельник. Падение перекинулось и на другие развивающиеся рынки: вслед за лирой рухнул южноафриканский ранд, падавший в моменте почти 10%, а также (в меньшей степени) валюты Бразилии и Мексики.
Таким образом, базовым трендом в сложившейся ситуации становится повсеместный уход капиталов из развивающихся рынков в надежные активы и прежде всего американские.
Эта ситуация является крайне неприятной для российского рубля. Сегодня уже очевидно, что рубль не смог «отстояться в стороне» от глобального тренда, по причине высоких цен на нефть. Более того, в отличии от других стран, над ним дамокловым мечем висит угроза санкций, которых пока еще нет, но которые вполне могут быть и введены.
Что дальше?
Чего ждать от рубля в ближайшей перспективе?
Очевидно, что затянувшееся его падение на время замедлится, и причиной тому скорее всего станет все та же Турция.
«Последний завал шел на Турции, там сейчас кульминация, — пояснил «Ридусу» аналитик ФК «Калита-финанс» Дмитрий Голубовский. — После этого отпустит на некоторое время все развивающиеся рынки. И рубль тоже. Рубль валится не на политике. Рубль валится в русле всего сегмента. Утром был рывок доллара вверх, сейчас доллар снова ниже 68. Это — разворотная формация. Краткосрочная, как минимум. Сейчас должна начать развиваться коррекция. В идеале — до 64,5 рублей за доллар. Теоретически, есть возможность ухода несколько ниже, но точно не ниже 61,5 рублей — это самое днище. Оно непробиваемое. И это печально, потому что теперь долгосрочная разметка однозначно указывает на цели выше 100 рублей за доллар».