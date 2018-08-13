Почему рубль перешел в свободное падение

Вопреки прогнозам ряда экспертов о скором прекращении падения рубля, начавшегося в середине прошлой недели, курс российской национальной валюты продолжил снижение. С утра в понедельник курс доллара взлетел еще на 94 копейки, впервые с апреля 2016 года превысив отметку 68 рублей. Сделки с расчетом завтра в первую же минуту сессии проходили по 68,66 рубля, что почти на 5 рублей выше уровня недельной давности.

Не отстает от доллара и единая европейская валюта. С утра евро подорожал на 90 копеек и впервые шагнул за 78-рублевую отметку.

Турецкий гамбит

То, что прогнозы скорого отката курса не оправдались, может объясняться не совсем верной оценкой причин обвала рубля к доллару и евро, произошедшему на прошлой неделе. В качестве первой и основной версией происходящего преподносилась информация о новых санкциях со стороны США в отношении России. Особую обеспокоенность экспертов в этом случае вызывала угроза «отлучения» от операций с долларом ряда крупнейших российских госбанков. Впрочем, по предположениям тех же экспертов, падение рубля на новостях о предстоящих санкциях не могло быть значительным и излишне продолжительным, так как сами санкции находятся пока лишь в стадии разработки.

Первые признаки того, что падение рубля может затянуться появились еще в минувшую пятницу и связаны они были отнюдь не с Россией. Речь идет о стремительном обвале турецкой лиры (на 20%), обусловленным с одной стороны, глобальной сменой концепции инвестирования, не в пользу развивающихся рынков; с другой — чредой ошибок, допущенных турецким руководством.

Подтверждением тому стало продолжение падения лиры еще на 16% в понедельник. Падение перекинулось и на другие развивающиеся рынки: вслед за лирой рухнул южноафриканский ранд, падавший в моменте почти 10%, а также (в меньшей степени) валюты Бразилии и Мексики.

Таким образом, базовым трендом в сложившейся ситуации становится повсеместный уход капиталов из развивающихся рынков в надежные активы и прежде всего американские.

Эта ситуация является крайне неприятной для российского рубля. Сегодня уже очевидно, что рубль не смог «отстояться в стороне» от глобального тренда, по причине высоких цен на нефть. Более того, в отличии от других стран, над ним дамокловым мечем висит угроза санкций, которых пока еще нет, но которые вполне могут быть и введены.

Что дальше?

Чего ждать от рубля в ближайшей перспективе?

Очевидно, что затянувшееся его падение на время замедлится, и причиной тому скорее всего станет все та же Турция.