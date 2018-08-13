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Спада продаж туров из-за ситуации с рублем в РФ не наблюдается — Ростуризм
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Спада продаж туров из-за ситуации с рублем в РФ не наблюдается — Ростуризм 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Спада в продажах туров, несмотря на ослабление рубля, сейчас нет, лишь небольшой процент туристов занял выжидательную позицию, сообщил РИА Новости советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Дмитрий Горин.
Ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. После этого начиная со среды нацвалюта РФ потеряла уже более четырех рублей по отношению к доллару.
"У туроператоров курс меняется каждый день, причём их курс отличается от курса ЦБ в среднем на 2%. Они пересчитывают туры каждый день", — рассказал Горин. При этом он отметил, что поскольку колебания курса рубля сейчас совпадают с акциями раннего бронирования на зимний сезон, которые уже начинаются, то спада в продажах туров не наблюдается.
"Эти акции в какой-то степени снижают эффект повышения курса валют, и многие туристы как раз начинают бронировать отдых именно сейчас. Можно сказать, что падения продаж как такового нет", — пояснил Горин.
Представитель Ростуризма уточнил, что есть небольшой процент туристов, которые пока занимают выжидательную позицию, но их очень мало.
Что касается цен на регулярные авиарейсы, то сейчас они рассчитываются по курсу прошлой недели — в 73,5 рубля за евро. Дело в том, что курс пересчета стоимости на международные авиаперелеты меняется раз в неделю по средам, и за основу берется курс последнего понедельника.
Поэтому понять, насколько подорожают авиабилеты на регулярные чартерные рейсы с 15 августа, можно будет только после того, как ЦБ объявит окончательные результаты торгов за понедельник, отметил Горин. Он уточнил при этом, что стоимость чартерных перелетов в рамках турпакета меняется в зависимости от ежедневного валютного курса.
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