Состояние собственников компаний из списка Белоусова уменьшилось на $3,1 млрд

Богатейшие россияне потеряли миллиарды долларов на фоне сообщений об идее помощника президента Андрея Белоусова изъять сверхдоходы у металлургов, горнодобытчиков и химиков на 513,66 млрд руб. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index. По данным агентства, всего собственники 14 компаний, оказавшихся в письме Белоусова в адрес Владимира Путина , потеряли $3,1 млрд

Помощник президента в письме Путину предложил изъять у металлургических, химических и нефтехимических компаний сверхдоходы, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Из письма чиновника следовало, что горнодобывающие компании получили 1,5 трлн руб. EBITDA сверхдоходов из-за низкой налоговой нагрузки и растущей конъюнктуры мировых рынков. Он предлагал, в частности, поднять налоги и получить дополнительно 114,2 млрд руб. с одного из крупнейших в мире производителей меди и никеля «Норникеля», с производителя алмазов «Алроса» — 67,28 млрд руб., с нефтехимической компании «Сибур» — 65,23 млрд руб., с металлургической «Северстали» — 43,31 млрд руб. Полученные средства, по мнению Белоусова, могли бы пойти, в том числе на исполнение майских указов президента.

Сообщения о предложении Белоусова отразились на капитализации попавших в список компаний. Общие потери в стоимости девяти из них, по расчетам «Ведомостей» , составили почти 392 млрд руб. ($5,9 млрд). Бумаги «Сибура», СУЭК, «Металлоинвеста», «Уралкалия» «Акрона» на биржах не торгуются. Бизнесмены, в том числе Российская палата промышленников и предпринимателей ( РСПП ), резко раскритиковали инициативу. При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова , Путин согласился с необходимостью проработать предложение.

«Целесообразно создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля — то есть изменения не зависящих от них макроэкономических факторов — и роста мировых цен на их продукцию», — объяснил Белоусов «Ведомостям» суть инициативы. Главная цель — более равномерное распределение налоговой нагрузки, подчеркивал он. Белоусов напомнил «главный закон капитализма»: «Делиться надо».