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Состояние собственников компаний из списка Белоусова уменьшилось на $3,1 млрд
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Состояние собственников компаний из списка Белоусова уменьшилось на $3,1 млрд 

Ведомости 2 часа назад
Богатейшие россияне потеряли миллиарды долларов на фоне сообщений об идее помощника президента Андрея Белоусова изъять сверхдоходы у металлургов, горнодобытчиков и химиков на 513,66 млрд руб. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index. По данным агентства, всего собственники 14 компаний, оказавшихся в письме Белоусова в адрес Владимира Путина, потеряли $3,1 млрд
Заметнее других, по оценкам агентства, уменьшилось состояние Владимира Лисина (НЛМК) — на $832 млн На втором месте — Виктор Рашников (ММК), чье состояние, по оценке журналистов, снизилось на $446 млн, следом идут Алексей Мордашов (-$444 млн, «Северсталь»), Роман Абрамович (-$381 млн, Evraz) и Владимир Потанин (-$290 млн, «Норникель»). В список бизнесменов, оценку состояния которых изменило агентство, вошли также Александр Абрамов (-$221 млн, Evraz), Леонид Михельсон (-$182 млн, «Сибур»), Андрей Мельниченко (-$143 млн, СУЭК), Алишер Усманов (-$60 млн, «Металлоинвест», Геннадий Тимченко (-$55 млн, «Сибур») и Андрей Гурьев (-$37 млн, «Фосагро»).
Помощник президента в письме Путину предложил изъять у металлургических, химических и нефтехимических компаний сверхдоходы, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Из письма чиновника следовало, что горнодобывающие компании получили 1,5 трлн руб. EBITDA сверхдоходов из-за низкой налоговой нагрузки и растущей конъюнктуры мировых рынков. Он предлагал, в частности, поднять налоги и получить дополнительно 114,2 млрд руб. с одного из крупнейших в мире производителей меди и никеля «Норникеля», с производителя алмазов «Алроса» — 67,28 млрд руб., с нефтехимической компании «Сибур» — 65,23 млрд руб., с металлургической «Северстали» — 43,31 млрд руб. Полученные средства, по мнению Белоусова, могли бы пойти, в том числе на исполнение майских указов президента.
Сообщения о предложении Белоусова отразились на капитализации попавших в список компаний. Общие потери в стоимости девяти из них, по расчетам «Ведомостей», составили почти 392 млрд руб. ($5,9 млрд). Бумаги «Сибура», СУЭК, «Металлоинвеста», «Уралкалия» и «Акрона» на биржах не торгуются. Бизнесмены, в том числе Российская палата промышленников и предпринимателей (РСПП), резко раскритиковали инициативу. При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин согласился с необходимостью проработать предложение.
«Целесообразно создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля — то есть изменения не зависящих от них макроэкономических факторов — и роста мировых цен на их продукцию», — объяснил Белоусов «Ведомостям» суть инициативы. Главная цель — более равномерное распределение налоговой нагрузки, подчеркивал он. Белоусов напомнил «главный закон капитализма»: «Делиться надо».
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