Ещё
Emerging Markets: бразильский реал перед выборами проявляет слабость
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.79
75.85
76.09
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.61
–1.01 Золото
1196.69
–0.04 РТС
1079.81
+0.34
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1374
–0.0318
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Emerging Markets: бразильский реал перед выборами проявляет слабость 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». Напряжение на валютных рынках стран Emerging Markets сохраняется. Тройка лидеров с конца прошлого года по темпам ослабления к доллару США сейчас выглядит таким образом: турецкая лира (-41,85%), аргентинский песо (-37,78%), бразильский реал (-14,81%). Стоит отметить, что слабеющий в преддверии выборов бразильский реал к настоящему моменту уже обогнал российский рубль (— 13,36%) по темпам девальвации к доллару США в этом году.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] На фоне приближения котировок валютной пары доллар/бразильский реал к исторически рекордному уровню на рынке появились слухи о готовности властей Бразилии принять меры для стабилизации ситуации, если в этом возникнет необходимость. В частности, центральный банк Бразилии может объявить о дополнительных валютных свопах и операциях РЕПО, а бразильское казначейство рассматривает вопрос выкупа государственных облигаций с рынка. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Добавить волатильности бразильскому финансовому рынку в ближайшее время могут всеобщие выборы, на которых будут избраны президент и вице-президент Бразилии, Национальный конгресс Бразилии, губернаторы, вице-губернаторы и законодательные органы штатов. Президент Бразилии избирается в два тура, первый тур голосования состоится 7 октября 2018 г. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 28 октября 2018 г. в Бразилии состоится второй тур голосования, в котором будут участвовать только те два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов в первом туре. Победитель второго тура станет президентом Бразилии. Стартовавшая в Бразилии предвыборная компания может оказаться достаточно бурной, и она способна оказать значимое влияние на финансовый рынок.
Шагов Олег, начальник аналитического отдела ИФК «Солид»
Вести Экономика: последние новости
Доллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года ЦБ Китая ослабил юань к доллару до минимума с мая 2017 года Кризис в отношениях Турции с США ставит под угрозу военные связи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар доигрался210
Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась64
Российский рынок жилья ждет адский рост цен43
Ротшильд предсказал конец существующего мира381
В ПФР уточнили размер пенсии в 2019 году198
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение