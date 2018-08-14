Emerging Markets: бразильский реал перед выборами проявляет слабость

Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». Напряжение на валютных рынках стран Emerging Markets сохраняется. Тройка лидеров с конца прошлого года по темпам ослабления к доллару США сейчас выглядит таким образом: турецкая лира (-41,85%), аргентинский песо (-37,78%), бразильский реал (-14,81%). Стоит отметить, что слабеющий в преддверии выборов бразильский реал к настоящему моменту уже обогнал российский рубль (— 13,36%) по темпам девальвации к доллару США в этом году.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] На фоне приближения котировок валютной пары доллар/бразильский реал к исторически рекордному уровню на рынке появились слухи о готовности властей Бразилии принять меры для стабилизации ситуации, если в этом возникнет необходимость. В частности, центральный банк Бразилии может объявить о дополнительных валютных свопах и операциях РЕПО, а бразильское казначейство рассматривает вопрос выкупа государственных облигаций с рынка. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Добавить волатильности бразильскому финансовому рынку в ближайшее время могут всеобщие выборы, на которых будут избраны президент и вице-президент Бразилии, Национальный конгресс Бразилии, губернаторы, вице-губернаторы и законодательные органы штатов. Президент Бразилии избирается в два тура, первый тур голосования состоится 7 октября 2018 г. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 28 октября 2018 г. в Бразилии состоится второй тур голосования, в котором будут участвовать только те два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов в первом туре. Победитель второго тура станет президентом Бразилии. Стартовавшая в Бразилии предвыборная компания может оказаться достаточно бурной, и она способна оказать значимое влияние на финансовый рынок.