Реальные цифры. Сколько зарабатывают звезды в Instagram?

Один из главных источников дохода у современных звезд — рекламные посты в Instagram. Выяснили, сколько Кайли Дженнер (20) и другие селебрити получают за публикации.

Кайли Дженнер (20)

Подписчики: 112 млн Зарубежные СМИ подсчитали, что за один пост звезда получает один миллион долларов (чуть больше 63 млн рублей). Неудивительно, что девушка попала на обложку Forbes

Подписчики: 115 млн А вот старшая сестра Кайли, королева селфи Ким Кардашьян, немного отстает. За одну публикацию Ким просит 720 тысяч долларов (45,6 млн рублей).

Подписчики: 12,6 млн 750 тысяч долларов (47,5 млн рублей) — именно столько просит футболист за упоминание бренда в Instagram. Понимаем — у Криштиану четверо детей, надо как-то содержать.

Селена Гомес (26)

Подписчики: 140 млн Селена Гомес, конечно, грустит по Джастину Биберу (25), который сделал предложение другой, но про деньги все равно не забывает. Любой рекламный пост в ее Instagram стоит 800 тысяч долларов (50,6 млн рублей).

Бейонсе (36)

Подписчики: 116 млн Каждый рекламный пост приносит Бейонсе 700 тысяч долларов (44 млн рублей). Неплохой бонус к совместному концертному туру с Джей Зи (48) и линии одежды.

Джастин Бибер (24)

Подписчики: 102 млн Джастин Бибер просит не так уж и много, если сравнивать с коллегами. Ставка певца — 630 тысяч долларов (39 млн рублей).

Подписчики: 93,4 млн У Кендалл чуть больше 93 тысяч подписчиков в Instagram. За рекламный пост на ее страничке придется выложить 500 тысяч долларов (31,6 млн рублей).

Эмили Ратаковски (27)

Подписчики: 18,9 млн Кажется, Эмили ведет Instagram не ради денег, а чтобы просто хвастаться идеальной фигурой в крошечных бикини. Цена за пост 26500 долларов (1,6 млн рублей).

Кьяра Ферраньи (31)

Подписчики: 13,7 млн Модель недавно стала мамой. И, говорят, после этого слегка подняла тариф. Сейчас рекламная публикации у Кьяры стоит 19500 долларов (1,2 млн рублей).

Подписчики: 19,3 млн Неожиданно скромно для одной из самых популярных моделей и ангела Vicroria's Secret. Всего 27 тысяч долларов (1,7 млн рублей) за пост.

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