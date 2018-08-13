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Реальные цифры. Сколько зарабатывают звезды в Instagram?
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Реальные цифры. Сколько зарабатывают звезды в Instagram? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Один из главных источников дохода у современных звезд — рекламные посты в Instagram. Выяснили, сколько Кайли Дженнер (20) и другие селебрити получают за публикации.
Кайли Дженнер (20)
Подписчики: 112 млн  Зарубежные СМИ подсчитали, что за один пост звезда получает один миллион долларов (чуть больше 63 млн рублей). Неудивительно, что девушка попала на обложку Forbes!
Ким Кардашьян (37)
Подписчики: 115 млн  А вот старшая сестра Кайли, королева селфи Ким Кардашьян, немного отстает. За одну публикацию Ким просит 720 тысяч долларов (45,6 млн рублей).
Криштиану Роналду (33)
Подписчики: 12,6 млн  750 тысяч долларов (47,5 млн рублей) — именно столько просит футболист за упоминание бренда в Instagram. Понимаем — у Криштиану четверо детей, надо как-то содержать.
Селена Гомес (26)
Подписчики: 140 млн  Селена Гомес, конечно, грустит по Джастину Биберу (25), который сделал предложение другой, но про деньги все равно не забывает. Любой рекламный пост в ее Instagram стоит 800 тысяч долларов (50,6 млн рублей).
Бейонсе (36)
Подписчики: 116 млн  Каждый рекламный пост приносит Бейонсе 700 тысяч долларов (44 млн рублей). Неплохой бонус к совместному концертному туру с Джей Зи (48) и линии одежды.
Джастин Бибер (24)
Подписчики: 102 млн  Джастин Бибер просит не так уж и много, если сравнивать с коллегами. Ставка певца — 630 тысяч долларов (39 млн рублей).
Кендалл Дженнер (22)
Подписчики: 93,4 млн  У Кендалл чуть больше 93 тысяч подписчиков в Instagram. За рекламный пост на ее страничке придется выложить 500 тысяч долларов (31,6 млн рублей).
Эмили Ратаковски (27)
Подписчики: 18,9 млн  Кажется, Эмили ведет Instagram не ради денег, а чтобы просто хвастаться идеальной фигурой в крошечных бикини. Цена за пост 26500 долларов (1,6 млн рублей).
Кьяра Ферраньи (31)
Подписчики: 13,7 млн  Модель недавно стала мамой. И, говорят, после этого слегка подняла тариф. Сейчас рекламная публикации у Кьяры стоит 19500 долларов (1,2 млн рублей).
Белла Хадид (21)
Подписчики: 19,3 млн  Неожиданно скромно для одной из самых популярных моделей и ангела Vicroria's Secret. Всего 27 тысяч долларов (1,7 млн рублей) за пост.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/realnye-tsifry-skolko-zarabatyvayut-zvezdy-v-instagram/
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