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Кризис в Турции запустил принцип домино
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Кризис в Турции запустил принцип домино 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Индийская рупия упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Как пишет The Independent, причиной этому послужил кризис в Турции.
Обвал вынудил инвесторов перейти на более безопасные валюты: такие, как швейцарский франк и японская иена. Первый, в свою очередь, подошел вплотную к годичному максимуму по отношению к евро, а вторая выросла до шестинедельного максимума.
Индийский центральный банк вмешался в ситуацию на валютном рынке, но не смог предотвратить дальнейшее падение рупии. В итоге валюта упала до 69,62 рупии за доллар.
Издание отмечает, что под давлением также оказался доллар Новой Зеландии, который ощутил последствия турецкого кризиса и опустился ниже отметки в 0,66 доллара США за последние два года.
Кроме того, европейские банки пытаются выяснить, насколько сильно они могут пострадать вследствие проблем в Турции. В особенности это может коснуться Испании, Франции и Италии.
10 августа курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару на 18 процентов. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.
На момент написания заметки курс индийской рупии составлял 68,96 рупии за доллар США. Доллар Новой Зеландии — 0,658 доллара США. Турецкая лира остается на прежнем уровне — 6,89 лиры за доллар. Российская валюта также подверглась давлению со стороны Турции, в ходе торгов 13 августа доллар превысил 68 рублей, а евро 78 рублей.
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