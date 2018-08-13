Эксперт: В течение года курс доллара может достигнуть 72–75 рублей

Курс доллара впервые за два года превысил отметку в 68 рублей, американская национальная валюта продолжит рост и в течение года может вырасти до 72-75 рублей, а в относительно отдаленной перспективе — до 100 рублей за доллар, сообщил инвестиционный аналитик Леонид Матвеев

По его словам, причин роста доллара относительно рубля несколько, и ключевая из них — ожидание усиления санкций против России, причем санкции могут затронуть, в том числе, и новый выпуск государственного долга.

«В целом такая ситуация несколько гнетущая. В данном случае можно сказать, что политика, наверное, влияет в значительной степени на курс доллара к рублю. И поскольку мы не видим, что в ближайшей ощутимой перспективе политическая конъюнктура будет улучшена, в этом смысле лично я буду ждать дальнейшего роста доллара относительно рубля. Как мне видится, ближайшие отметки — это где-то в районе 72-75 (рублей за доллар — ред.). Это в более-менее такой ближайшей перспективе, если брать в промежутках одного года», — сказал Матвеев в эфире Радио « Комсомольская правда ».

По его словам, в течение ближайших нескольких лет доллар может подорожать и до 100 рублей.

«Если взглянуть на техническую картину по техническому анализу, на настрой игроков покупать и дальше, конечно же, отметка в 100 (рублей — ред.), я думаю, будет взята в ближайшие несколько лет. Будет ли это рывком или более плавным движением — остается только гадать. Здесь никто гарантий не даст», — добавил эксперт.

По его словам, имеет смысл приобрести доллары на какую-то сумму, если планируются существенные покупки, на которые может повлиять курс доллара.