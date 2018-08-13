На торгах до открытия рынка акции Harley Davidson подешевели

Investing.com — В понедельник в центре внимания фондовых рынков до начала торгов в США были акции следующих компаний.

К 15:05 МСК курс акций Harley-Davidson (NYSE:HOG) снизился на 0,58% после того, как президент США Дональд Трамп поддержал бойкот компании, если она перенесет производство за рубеж.

Акции Nielsen Holdings (NYSE:NLSN) резко подорожали на 10,37% после того, как The Wall Street Journal сообщила, что Elliott Management, владеющая 8% акций Nielsen Holdings, планирует их продать.

Курс акций Tesla (NASDAQ:TSLA) повысился на 0,28% на фоне продолжающегося обсуждения в СМИ сделанного на прошлой неделе заявления гедиректора компании Илона Маска о том, что у него есть финансирование для выкупа акций компании и превращения ее в частную. Агентство Bloomberg сообщило о том, что суверенный фонд Саудовской Аравии может увеличить свои вложения в Tesla и принять участие в выкупе акций компании. При этом как минимум два инвестора подали в суд на Маска за его сообщение в Twitter, обвинив его в манипуляции ценами на акции. На этой неделе должно состояться заседание совета директоров Tesla. Согласно прогнозам аналитиков New Street Research, совет вряд ли примет решение о том, чтобы превращать компанию в частную.

Акции JinkoSolar (NYSE:JKS) снизились в цене на 3,60% после того, как доход компании на акцию за второй квартал оказался ниже консенсус-прогноза.

Курс акции First Data Corp (NYSE:FDC) снизился на 3,36% после того, как компания New Omaha Holdings заявила о намерении продать 64 млн акций при вторичном размещении ценных бумаг.

Курс акций VF Corp (NYSE:VFC) может измениться после заявления компании о планах разделить свой бизнес на две независимые публичные компании. Подразделения по продажам джинсов и магазинов будут выделены в новую компанию.

Акции Bayer (DE:BAYGN) упали на 12,47% после решения суда в Калифорнии о том, что дочерняя компания Monsanto должна выплатить $289 млн в качестве компенсации за ущерб здоровью из-за применения гербицида.