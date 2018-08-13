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Акция «Подари регионам книгу» началась в библиотеках района
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Акция «Подари регионам книгу» началась в библиотеках района 

Управа Таганского района города Москвы 29 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В библиотеках района 9 августа запустили акцию «Подари регионам книгу».
Отметим, что мероприятие направлено на оказание помощи литературным фондам социальных учреждений, которые находятся за пределами Московской области.
Жителям столицы предложили сдать издания, проинформировали на сайте Централизованной библиотечной системы Центрального административного округа. Сотрудники культурных учреждений будут принимать книги до 31 августа.
К акции на территории района присоединились Центральная библиотека №15 имени Василия Ключевского, Нотно-музыкальная библиотека №17 имени Петра Юргенсона и прочие культурные учреждения.
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