Tesla: зачем Маску арабские инвестиции?

Компания Tesla — опять на гребне информационной волны. Твит одного из основателей компании Илона Маска подстегнул котировки до своих исторических максимумом. Сообщения о том, что производитель электрокаров может стать частой компанией после 8 летней истории торгов на бирже, взорвали рынок. Указанная цена в твите в $420 была с 20% премией к закрытию. Этого стало достаточно для того, чтобы спекулянты разогнали котировки до $379,57 Была ли в этом шаге манипуляция или защита интересов, еще предстоит разобраться регулирующим органам, которые обратились с соответствующим запросом к Маску. Некоторые акционеры поспешили в суд с исками. Нас же интересует, почему у одной из прогрессивных и экологичных идей передвижения человека за счет энергии батарей такой тернистый путь к вершине, и чем это может закончится?

С финансовой точки зрения Tesla — это большой техно-стартап, который генерирует пока только убытки. По итогам 2017 года был зафиксирован минус -$1,9 млрд, что в три раза превышает аналогичный показатель 2016 года. За 6 месяцев 2018 года сохранилась данная тенденция, убыток составил -$1,4 млрд В тоже время, есть положительная динамика по выручке и производству. Компания смогла выйти на 7000 машин в неделю, за первое полугодие выпустить 87 833 автомобиля, что в 1,7 раза выше чем в 2017 году. Выручка достигла $5,69 за 6 месяцев 2018 года. Tesla продолжает активно ввести разработки, на эти цели в 2018 года уже израсходовала $753 млн Развитие бизнеса идет за счет акционерного и долгового капитала. Строительство концептуальных машин — затратное занятие. Совокупный долг сейчас составляет $10,2 млрд, в 4 раза превосходит показатель 2014 года. И это достаточно критичное значение при текущем уровне EBITDA. По планам все должно выйти в положительный тренд в 2020 г. Есть мнение, что не весь заемный капитал направляется в бизнес, а идет смежное финансирование проектов Маска. Tesla — хороший бренд для привлечения инвестиций.

По капитализации Tesla сейчас с $64 млрд обогнала таких гигантов, как General Motors Company ($53.13) млрд и Ford Motor Company ($40 млрд). Сами мировые концерны тоже инвестируют в электро-технологии, но их успехи— больше в комбинированных системах.

Именно здесь таится подводный камень.

По мнению акул фондового рынка, компания переоценена. Идет активное давление. Мало можно найти такие акции, у которых бы такой высокий показатель коротких позиций. Согласно последним данным, 20.5% бумаг Tesla находятся в «шорте». Сговор или холодный расчет, но факт на лицо. Участники относятся к этому проекту, как к венчурной идее, и целенаправленно ведут борьбу на понижение.

Количество критических постов в сетях значительно превосходит положительные. Любой инфоповод выводится на уровень всеобщего обсуждения. Хотя сама по себе компания не выходит за рамки себе подобных. У любого крупного бизнеса бывают скандалы и расследования. Можно вспомнить концерн Volksvagen и разбирательство с уровнем выхлопа. Ходили слухи, что один из бывших работников решил так насолить компании и разослал служебную информацию. Только это — потом, а сейчас — шум и интрига.

Несмотря на это, инвесторы находятся. В числе крупных держателей такие институциональные инвесторы, как Vanguard Group, Fidelity и Blackrock. Однако, эти инвесторы исходят из концепции своих ETF, где стратегия подразумевает покупку подобного актива. Примечательным акционером является Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund, который приобрел от 3 до 5%, предположительно сумма сделки могла составить $1,9-3 млрд Именно его в союзники призывает Илон Маск. Арабы готовы выступить стратегическим инвестором и помочь вывести бумаги с биржи. По заявлению Public Investment Fund, фонд тем самым намерен защитить свои инвестиции от колебаний цен на нефть и диверсифицировать линейку.

Данная история схожа с компанией Porshe, когда хедж-фонды также активно топили компанию, но, в итоге, дефицит бумаг затащил медведей наверх. Только здесь цена вопроса выше, и для выкупа бумаг могут понадобиться значительные инвестиции. И если без денег Эр-Рияд это выглядело, как манипуляция по средствам социальной сети, теперь все меняется. С таким союзником и нефте-долларами начинается покер с другими ставками.