Почему валюты развивающихся стран дешевеют

Впрочем, этот эпизод дополнил общую нервозную картину в мировой экономике, где разгорается торговая война и намечаются валютные войны. В марте США ввели повышенные пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза , России, Японии и других государств. Правда, для Европы, Канады и Мексики действовала отсрочка до 1 июня. С июля США ввели пошлины в 25 процентов на китайский импорт, в КНР ответили зеркальными мерами. Повысили пошлины на американские товары и в Европе. Для России общую ситуацию ухудшили введенные США в апреле санкции. Накануне Штаты анонсировали новый раунд ограничительных мер по отношению к России.

Под угрозой тяжелых последствий торговой войны инвесторы пытаются найти спокойную гавань и бегут в доллар. В результате валюты стран с развивающимися рынками дешевеют. За последние два месяца, с 13 июня по 13 августа, китайский юань обесценился к доллару на 7,5 процента, аргентинский песо — на девять процентов, российский рубль на 7,4 процента. «На рынке царят настроения против развивающихся стран. Потому их валюты идут в одном направлении, но с разной скоростью», — поясняет "Российской газете" старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук

Негативная волна теперь захватывает европейские рынки. Инвесторы опасаются, что кризис в Турции затронет ЕС. «Многие европейские банки кредитовали турецкие компании, потому представителей банковского сектора Европы эта ситуация сильно нервирует», — отмечает эксперт.

"Курс евро к доллару сейчас находится на минимальных значениях за последний год", — отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко

На этом фоне российский рубль выглядит далеко не самым худшим образом. За те же два последних месяца он подешевел к доллару на семь процентов. «Частично обесценивание рубля вызвано тем, что доллар в целом укрепляется по отношению к другим валютам, безусловно, влияют и санкции, которые еще не объявлены, и неизвестно, будут ли объявлены вообще», — отмечает Ващенко.

Само по себе для экономики ослабление российской валюты не несет серьезных угроз. Более того, в этом случае укрепляются позиции российских компаний на мировых рынках, их товары и услуги становятся конкурентоспособнее. Кроме того, у российской национальной валюты есть запас прочности. «Снижение рубля достаточно умеренное, поскольку в целом экономика России стабильна. Сложились профицитный баланс и счет текущих операций, достаточны золотовалютные резервы», — поясняет Роман Ткачук. Поддержку рублю оказывает также политика Центробанка . Как стало известно, ЦБ снизил объемы покупки валюты для минфина на внутреннем валютном рынке 8 августа и не покупал валюту 9 августа.