Офшорная копилка ЦБ

Американские аналитики утверждают: чтобы снизить последствия санкций, Россия не распродавала казначейские облигации США. Страна выводила их на безопасные офшорные территории. Неужели правда?

В середине июня рынок получил сигнал: российский регулятор не ждет ничего хорошего от администрации Трампа и активно перераспределяет резервы. Минфин США раскрыл статистику по вложениям в казначейские облигации. US Treasuries входят в число самых высоколиквидных и надежных активов, центральные банки всего мира покупают их для формирования «подушки безопасности». Но Россия еще весной выбыла из списка крупнейших держателей госдолга США, сообщил американский Минфин . С марта по май объем вложений сократился на 84%, упав ниже 15 млрд долларов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала это «диверсификацией резервов», однако американские специалисты считают иначе. Частная организация «Совет по международным отношениям» (CFR) предположила, что Россия сбросила не все американские облигации. Часть вложений переместились в Бельгию и на Каймановы Острова.

Следите за руками

Еще в марте 2018 года ЦБ держал US Treasuries на 96,1 млрд долларов. В мае вложения составили уже 14,9 млрд Но сокращение еще не означает тотальной распродажи, по мнению экспертов CFR. Данные Минфина США отражают только сделки с долгосрочными казначейскими облигациями. За два переломных месяца Россия продала таких бумаг лишь на 35 млрд долларов. Валютная переоценка, а также неучтенные операции с другими иностранными посредниками «растворяют» в расчетах 8—10 млрд Но куда делись еще 38 млрд долларов?

Специалисты CFR утверждают, что в другие юрисдикции, в том числе офшорные. В апреле — мае владения госдолгом США существенно выросли в Бельгии и на Каймановых Островах — на 25 млрд и 20 млрд долларов соответственно. Это с лихвой покрывает «недостающую» сумму.

Такое совпадение, действительно, настораживает, считает генеральный директор компании «Спутник — управление активами» Александр Лосев . «Бельгия стала серьезным покупателем американских обязательств. При этом ее ВВП не сопоставим с показателями стран, которые владеют сравнимой долей казначейских облигаций», — отмечает эксперт.

Кроме того, последние пять лет Центральный банк Бельгии планомерно снижал инвестиции в US Treasuries — примерно на 35 млрд долларов.

Перенести вложения в более безопасную юрисдикцию технически возможно. «Один из вариантов — создание специальных юридических лиц и внесение в уставный капитал активов», — поясняет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров . Эксперт также напоминает об опыте СССР в таких операциях: тогда держателями многих иностранных ценных бумаг зачастую были специальные внешнеэкономические объединения, а не Госбанк.

К чему усложнять?

Между тем собеседники Банки.ру не видят прямой экономической выгоды от перемещения гособлигаций США в другие юрисдикции. Скрывать вложения в US Treasuries отчасти бессмысленно.

«Это долларовые бумаги. Все участники этих операций, банки, финансовые посредники могут установить конечных владельцев актива. Это не такая большая сложность для американских надзорных органов. Единственный выход — оформлять все на лиц, которые никак не связаны с Россией — ни гражданством, ни проживанием», — говорит адвокат практики налогового консалтинга «ФБК Право» Дмитрий Парамонов

Подобные операции также не могут считаться хорошей защитой от санкций. Эксперты сомневаются, что Минфин США может запретить российскому ЦБ держать казначейские облигации. Это попросту отпугнет центральные банки других стран.

Логика тут может быть только внутриполитическая, считает Александр Лосев. «В условиях, когда Вашингтон называет Москву политическим противником, увеличивает военный бюджет, финансировать расходы США за счет российских золотовалютных резервов неправильно», — рассуждает он. Сообщения о выходе из US Treasuries могут расцениваться как сильный политический жест. При этом долларовые резервы стране-экспортеру нужны на случай экономической нестабильности.

Даже если ЦБ РФ радикально сократил вложения в американские гособлигации, после продажи он получил валюту. И уже по ее движению можно понять, готов ли российский регулятор дистанцироваться от доллара. Правда, данные о золотовалютных резервах поступят нескоро. Информация раскрывается с задержкой на полгода. Последний раз ЦБ сообщал о структуре резервов в сентябре прошлого года. Получается, что следующий отчет вряд ли прольет свет на события этой весны.

Дистанция от доллара в цифрах

Максимальный уровень инвестиций ЦБ в казначейские бумаги США пришелся на 2015 год — 176 млрд долларов. С тех пор российский регулятор иногда продавал US Treasuries, но с конца прошлого года эта тенденция стала устойчивой. При этом Банк России не обращает внимания на рост доходности: в апреле — мае показатель по десятилетним обязательствам достиг пика за семь лет.

Прошлая статистика Банка России также свидетельствует, что в структуре международных резервов России увеличивается доля наличной валюты и депозитов. С начала года рост в этих сегментах — 61 млрд долларов.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru