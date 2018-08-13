Отпуск насмарку: падение рубля бьет по отдыхающим

Рубль опустился до очередных минимумов. На торгах в понедельник доллар пробил отметку в 68 рублей впервые с весны 2016 года. И аналитики не ждут возврата к прежним позициям. Первыми негативный эффект от девальвации на себе почувствуют те, кто собирается за границу. Уже в ближайшее время вырастет стоимость авиабилетов на 5-8%. Кроме того, стоит ждать скорого роста цен на заграничные турпоездки.

Российская валюта продолжает падать по отношению к доллару и евро. После анонса новых антироссийских санкций со стороны США, рубль преодолел новые максимальные отметки.

В понедельник, 13 августа, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 68 рублей впервые с апреля 2016 года. Евро дошел почти до 78 руб. Всего за несколько дней доллар подскочил на 4 рубля. И пока никаких предпосылок для укрепления российской валюты эксперты не видят.

На этой неделе курс доллара вполне может достигнуть уровня 70 рублей, говорит Иван Капустянский , ведущий аналитик Forex Optimum. «Стабилизация и коррекция возможна лишь при улучшении новостного фона», — добавляет он.

В августе пара доллар-рубль будет находиться в диапазоне 65-70 рублей, и, если санкции не окажут заметного влияния или если Россия сможет симметрично ответить на них, то останется в этом диапазоне до конца года. Если конфликт будет эскалироваться, то к декабрю доллар может подорожать до 73-75 рублей, полагает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов

Ослабление рубля в разгар отпускного сезона стало неприятным сюрпризом для многих россиян, которые собираются провести отдохнуть за границей. Особенно не повезло тем, кто еще не купил себе путевки или авиабилеты. Стоимость полетов вырастет со вторника на среду. Тем, кто надеялся урвать дешевый горящий тур, возможно и вовсе придется забыть о поездке.

Туристические агентства уже начали обзванивать клиентов, которые забронировали тур, но внесли только предоплату за путевку. По словам Тюриной, сотрудники компаний предупреждают людей и советуют им внести оставшуюся часть за поездку, поскольку рубль продолжает падать по отношению к доллару и евро, и путевка может значительно подорожать.

Она говорит, что, если кто-то тянул резину и ждал горящих путевок, то вряд ли уже их купит.

«Рост курса доллара просто заставит их отменить свои планы», — сказала пресс-секретарь РСТ.

Самым востребованным направлением у организованных туристов этим летом остается Турция. Как сообщили в компании «Библио-Глобус», спрос на отдых в Турции у клиентов уже превысил прошлогодние показатели на 100%, в Испании — на 56%, в Греции — на 22%.

В пресс-службе туроператора TUI «Газете.Ru» рассказали, что по сравнению с прошлым годом в целом рост цен на выездные туры небольшой, в пределах 5-10%, и колеблется в зависимости от страны и даже конкретного отеля.

По информации туроператора, кроме Турции, в топ востребованных направлений входят такие страны, как Кипр, Испания, Греция, а пятую строчку можно поделить между Черногорией, Болгарией и Хорватией.

Как заметили в компании, колебания курса валют никак не задевают стоимость туров по России и это серьезный довод в пользу отдыха на российских курортах. «Сейчас еще есть возможность забронировать отдых на курортах Черноморского побережья на август и на „бархатный сезон“, — добавили в TUI.

Еще сложнее ситуация c удорожанием валют к рублю для самостоятельных туристов, которые привыкли сами заниматься организацией своего путешествия. Ожидается, что в ночь на 14 августа IATA обновит свой курс. Прогнозируется рост стоимости билетов на зарубежные направления на 5-8%.

Дело в том, что для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов иностранных авиакомпаний, а также российских перевозчиков, выполняющих международные рейсы, применяется специальный курс, устанавливаемый IATA (International Air Transport Association).

Он рассчитывается один раз в неделю на основе курса ЦБ РФ на вторник с округлением до 50 копеек в большую сторону и начинает действовать с 00.00 часов каждой среды. На данный момент курс IATA составляет 63,5 рублей за доллар и 73,5 рубля за евро и будет оставаться таким вплоть до вечера вторника (14 августа). Однако уже в ночь со вторника на среду он вырастет, так как с прошлой недели рубль серьезно ослабел по отношению к доллару и евро.

»Стоимость авиабилетов на рейсы иностранных авиакомпаний, а также на рейсы российских авиакомпаний по международным маршрутам, напрямую зависит от курса национальной валюты,

поскольку все взаиморасчеты между участниками авиапассажирского рынка осуществляются по валютному курсу Международной ассоциации воздушного транспорта IATA. который, в свою очередь, в России привязан к курсу ЦБ РФ. Таким образом, падение национальной валюты будет вести к подорожанию билетов по данным рейсам, укрепление — к снижению стоимости», — добавил Александр Сизинцев, глава интернет-сервиса для путешественников Biletix.

На каждые 100 евро стоимости билета, путешественникам придется заплатить дополнительные 450 рублей, подсчитали в tutu.ru. Эта разница будет особенно чувствительна для дорогих билетов, подчеркивает представитель сервиса.

«Если вы планируете поездку за границу, то лучше приобрести авиабилеты за рубеж сегодня или завтра — это позволит сэкономить.

Однако сэкономить на турах и гостиницах, используя эту особенность рынка воздушных перевозок, путешественникам не удастся, так как их стоимость зафиксирована в валюте и изменение курса сразу же влияет на ее рублевый эквивалент», — комментирует руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан.

Российские туристы уже отреагировали на падение курса. По данным Biletix, 8-12 августа объем продаж авиабилетов по международным направлениям вырос на 31% выше по сравнению со средним посуточным объемом продаж в период с 1 по 7 августа. При этом по внутрироссийским направлениям никаких скачков не наблюдается.

В Biletix утверждают, что в 2018 году самыми популярными для отдыха и путешествий у россиян считаются европейские направления. Европу предпочли 37% туристов.

«На втором месте идут страны ближнего зарубежья и СНГ, привлекающие 32% российского турпотока. На страны Юго-Восточной Азии приходится 7%, а на страны Южной и Северной Америки, государства Карибского бассейна и прочие экзотические страны — не более 1%», — привели данные в компании.

Ирина Тюрина добавляет, что поскольку большинство путевок на лето уже продано, а те, кто не успели купить и ждали горящие туры, вовсе могут не поехать, слабый рубль не повлияет негативно на туристический спрос в этом летнем сезоне. Как ситуация будет выглядеть в целом по году, пока не ясно.