Ещё
Цифра дня: Сколько заработали московские онлайн-магазины за полгода?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.80
$
67.20
75.71
76.10
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
71.82
+0.10 Золото
1184.78
+0.01 РТС
1064.67
–0.70
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1315
–0.0344
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Цифра дня: Сколько заработали московские онлайн-магазины за полгода? 

Ferra.ru 13 минут назад
Фото: mockwa.com
Цифра дня:
74 000 000 000  рублей заработали московские онлайн-магазины за полгода.
Онлайн-торговля в Москве растет вдвое быстрее рынка офлайн-розницы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
За шесть месяцев 2018 года суммарный оборот столичных предприятий онлайн-торговли вырос более чем на 35 процентов и составил 74 миллиарда рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.
По данным Мосгорстата, за тот же период оборот традиционных розничных предприятий торговли столицы увеличился только на 17 процентов. Таким образом, темпы развития интернет-торговли в Москве оказались выше, чем у обычных магазинов, более чем в два раза.
«Активное строительство современной цифровой инфраструктуры в последние годы, развитие широкого спектра сервисов для горожан сделало Москву лидером в рейтинге городов мира ООН по оказанию онлайн-услуг», — сказал Владимир Ефимов. По его словам рост онлайн-торговли в нынешнем году — еще одно доказательство этого лидерства.
Ferra.ru: последние новости
Инвесторы Tesla обвиняют Илона Маска в мошенничестве Госдума отказалась от дополнительных пошлин на зарубежные интернет-покупки МТС запустил первый терминал для выдачи SIM-карт с распознаванием личности
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужин ценой в 23 пенсии18
Названы последствия отказа от пенсионной реформы47
Раскрыта цель «улучшения» пенсионной системы505
Крым лишился Visa и MasterCard495
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине317
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение