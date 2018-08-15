Цифра дня: Сколько заработали московские онлайн-магазины за полгода?

Цифра дня:

74 000 000 000 рублей заработали московские онлайн-магазины за полгода.

Онлайн-торговля в Москве растет вдвое быстрее рынка офлайн-розницы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

За шесть месяцев 2018 года суммарный оборот столичных предприятий онлайн-торговли вырос более чем на 35 процентов и составил 74 миллиарда рублей, сообщил министр правительства Москвы , руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов

По данным Мосгорстата, за тот же период оборот традиционных розничных предприятий торговли столицы увеличился только на 17 процентов. Таким образом, темпы развития интернет-торговли в Москве оказались выше, чем у обычных магазинов, более чем в два раза.