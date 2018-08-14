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Рублю предстоит непростая неделя
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Рублю предстоит непростая неделя 

Российская Газета 1 час назад
Фото: EPA
Александр Егоров, валютный стратег ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты":
— Российская валюта снизилась по итогам прошлой недели более чем на шесть процентов на фоне напряженности с США и дополнительного давления из-за опасений по поводу распространения кризиса в Турции на другие сопредельные рынки.
В понедельник с утра курс доллара превышал отметку 69,15 рубля, а евро — 78,60 рубля. Но затем наметился ощутимый откат цен. Вероятно, часть участников рынка решила зафиксировать прибыль, полученную в ходе предшествующей недели, на фоне того, что руководители финансово экономического блока правительства РФ заверили в том, что у Банка России есть достаточный арсенал средств для снятия напряжения.
Курс доллара в течение наступившего вторника, а возможно и на горизонте нескольких дней будет консолидироваться в широком диапазоне 67,24 — 69 рублей, с серединой чуть выше 68 рублей. Евро, в зависимости от динамки курса евро/доллар, будет колебаться в диапазоне 77-78,75 рубля с центром притяжения в районе 77,90 рубля. Самая точная характеристика текущей динамики — это высокая волатильность. То есть курс основных валют — доллара США и евро — может как импульсно расти, так и заметно снижаться в зависимости от поступающих новостей.
Сейчас основной вопрос — каковы будут ответные меры России на действия США. Практически своими действиями Штаты подталкивает ряд стран более интенсивно решать вопрос снижения зависимости от существующей долларовой системы и искать альтернативные пути финансового обеспечения международных расчетов и развития двусторонних и многосторонних отношений на основе национальных валют.
События макроэкономического календаря в сложившихся обстоятельствах будут менее заметны с точки зрения реакции рынка. Стоит внимательно следить и корректно оценивать все шаги и комментарии, которые появятся в течение недели и оценивать их, в том числе с точки зрения перспектив возможного заметного охлаждения отношений США и Россия вплоть до замораживания большинства каналов сотрудничества.
Нефтяной фактор, сейчас также остается несколько в тени, хотя приостановка снижения стоимости нефтяных фьючерсов, также оказывает стабилизирующий эффект на динамику рубля.
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