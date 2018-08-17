Торговая сессия в США завершилась в пользу «быков»

Москва, 17 августа — «Вести. Экономика». В четверг ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря воодушевляющим корпоративным отчетностям, а также позитивной статистике по рынку труда, при этом прирост DJIA оказался максимальным за последние четыре месяца. Между тем, в составе S&P 500 все 11 основных отраслевых групп закрылись в «зеленой» зоне, а наилучшую динамику продемонстрировали представители телекоммуникационного и финансового секторов, а также производители товаров массового потребления.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Согласно опубликованной вчера статистике, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 212000, тогда как аналитики прогнозировали 215000 после 214000 (пересмотренное значение) неделей ранее. В то же время, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии снизился до 11,9 пункта, не дотянув до ожиданий рынка в 22,0 пункта.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,58%, закрывшись на отметке 25558,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,79% до уровня в 2840,69 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,42% до отметки в 7806,52 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 45 центов до $65,46 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась на $1 до $1184,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,87%.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems возросла на 2,96% после того, как он зафиксировал рекордную выручку в минувшем квартале. Так, выручка в четвертом фискальном квартале поднялась на 6% г/г и достигла $12,84 млрд Скорректированная прибыль, тем временем, составила 70 центов на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали 69 центов на бумагу.

Среди фаворитов торгов оказался и ритейлер Walmart , добавивший в свой актив 9,33% ввиду квартальной прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Заметим, что скорректированная прибыль компании оказалась на уровне $1,29 на одну акцию против прогнозируемых $1,12 на бумагу.

Лучше рынка смотрелись бумаги фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries, подорожавшие на 7,3% на фоне известий о том, что ее препарат EpiPen получил соответствующие одобрения для реализации на американском рынке.

Неудачно сложилась сессия для ритейлера одежды J. C. Penney, акции которого отступили на 26,97% в связи с неблагоприятной отчетностью за минувший квартал. Так, чистый убыток во втором фискальном квартале расширился с $48 млн или 15 центов на акцию годом ранее до $101 млн или 32 центов на бумагу. При этом скорректированный убыток, составил 38 центов на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали 6 центов на бумагу.

S&P 500 [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] На дневном графике S&P 500 по-прежнему торгуется в рамках восходящего канала, при этом медленные стохастические линии развернулись на север, в связи с чем в ближайшие дни допускается движение индекса по направлению к верхней границе канала.

Аседова Наталия, аналитик ГК «ФИНАМ»