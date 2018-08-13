Новый курс: как слабый рубль ударит по карманам

Экономисты утверждают, что падение национальной валюты в ближайшее время не приведет к массовому переписыванию ценников в магазинах. Но если доллар подскочит до 70 рублей и закрепится на этом уровне, тогда начнутся неприятности. По итогам года инфляция может разогнаться с нынешних 2,5% до 6%, говорят эксперты.

Курс рубля продолжает падать по отношению к американскому доллару и евро на фоне анонсированных американцами санкций против России. Менее чем за неделю снижение к доллару составило порядка 4 рублей. В понедельник, 13 августа, доллар подорожал до 68 руб., евро до 77,7 руб.

Такой обвал рубля может привести к увеличению инфляции, прогнозируют представители бизнеса. В России доля импорта достаточно высока, напоминает президент «Опоры Росси» Александр Калинин . В сентябре поставщики начнут закупать товары к Новому году, и при условии стабилизации национальной валюты на сегодняшних уровнях или ее дальнейшем ослаблении, к целевому уровню инфляции ЦБ в 4% можно будет прибавить еще 2 процентных пункта, отметил Калинин в беседе с «Газетой.Ru»

По данным статистики Федеральной таможенной службы, в 2017 году импорт России составил $227 млрд, увеличившись на 25%. «Доля Китая в импорте России — 21%. Значительную долю также занимали страны ЕС — 38%, из них Германия — 11%, Италия — 4%, Франция — 4% и прочие», — говорится в материалах службы.

Калинин добавляет, что товарооборот потребительского рынка составляет примерно 2-3 месяца, поэтому рост цен может произойти уже осенью.

Если товары и комплектующие закупаются по фиксированным в валюте ценам, то падении курса расходы в рублях становятся больше. Себестоимость становится выше и это сказывается на конечной цене, объяснил Алексей Батылин, владелец и генеральный директор трейд-маркетингового агентства Activity Group.

«Пиковый скачок цен произойдёт в конце сентября. Больше всего могут подорожать авиабилеты, фармацевтические и парфюмерные товары, бытовая химия, яйца, молоко и молочные товары. Меньше всего рисков подорожания у курятины и свинины, а также круп и муки», — поделился мнением эксперт LIFA «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

По его словам, высказал мнение, что еще после апрельского обвала рубля, когда были приняты очередные санкции со стороны США, инфляционные ожидания до конца года выросли примерно с прошлогодних 4,2% до 6,5%.

«После нынешнего эпизода они ещё выросли — по первым грубым прикидкам, до 9,5-10% годовых», — сказал Рожанковский.

Батылин отметил, что изменение курсов валют и ослабление рубля оказывают на розничные цены весьма отсроченный эффект. Во-первых, сети продают сначала товарные запасы, приобретённые по старым ценам. Поставщики также ещё некоторое время реализуют стоки, закупленные до повышения стоимости производства и комплектующих. Да и механизм взаимодействия между поставщиками и ритейлерами в целом не подразумевает быстрого изменения цен.

«Бывают случаи, когда поставщик для того, чтобы удержать свои позиции в ассортиментной матрице, вынужден некоторое время поставлять товары в сеть по убыточным для себя ценам. Что касается поведения потребителей, то за время предыдущих резких и существенных падений рубля были замететны серьёзные всплески покупательской активности. Люди стремились впрок закупить товары первой необходимости и технику до ожидаемых повышений розничных цен», — сказал эксперт.

По его словам, в рознице нет механизмов моментального и быстрого повышения цен. Этот процесс происходит постепенно.

«Процесс достаточно инертен. Серьезное изменение курсов валют как правило вызывает большой всплеск продаж, который потом, после увеличения цен, сильно падает и замедляется», — объяснил Батылин.

В правительстве полагают, что ослабление курса рубля не будет иметь серьезного влияния на инфляцию.

«Влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017-2018 гг. снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию», — говорится в августовском обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции».

Главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова тоже обратила внимание на апрельскую ситуацию с рублем. «После ослабления курса в апреле значительного инфляционного всплеска не произошло. Я не исключаю, что по итогам этого года мы не перемахнем за 4% по инфляции», — высказала свое мнение эксперт.

В Банке России повышенную волатильность рубля назвали «естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках».

«Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки», — говорится в сообщении регулятора.

Также ЦБ РФ отмечает, что для ограничения волатильности ежедневный объем покупки иностранной валюты на валютном рынке может корректироваться в рамках реализации механизма бюджетного правила. «Банк России имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — подчеркивают специалисты регулятора.

По данным ЦБ, он сократил вдвое объем покупки валюты 9 августа и вообще не покупал ее 10 августа.

С 7 августа по 6 сентября ЦБ должен покупать для Минфина валюты на 16,7 млрд руб. в день. Всего на эти цели предполагается потратить 383,7 млрд руб. С начала года финансовое ведомство уже купило валюты на суммы более 2 трлн руб.

Александр Калинин также полагает, что нужно уменьшить закупки валюты Минфином России, но подойти к этому более радикально. Надо изменить бюджетное правило, повысив цену отсечения с $40 до $45 за баррель.

«Соответственно, будет меньше спрос на доллар, и курс рубля подрастет», — сказал собеседник издания.

По мнению Натальи Орловой, сегодня падающий рубль оказывает влияние на стоимость непродовольственных товаров, но поскольку есть продовольственная дефляция, то суммарный эффект не выглядит таким значительным.

Хотя, добавила она, сейчас речь идет о сценарии, когда курс доллара держится на уровне 67 рублей три дня. «Если курс будет на уровне 67 — 70 рублей за доллар, это будет уже другой сценарий», — сказала Орлова, добавив, что пока нельзя говорить, что курс вышел на какое-то новое значение, и он будет оставаться на этом уровне в течение нескольких лет.