Курс доллара впервые за два года «взлетел» выше 68 рублей. Пора бежать в обменник? 

На этой неделе рубль продолжает проигрывать доллару и евро в валютной гонке. На утренних торгах понедельника нацвалюта протестировала отметку в 68 рублей за доллар и 78 рублей за евро. По мнению аналитиков, ключевыми факторами рублевого пике стали новый пакет санкции США и спад интереса инвесторов к валютам развивающихся стран. Что будет с курсом дальше и пора ли переводить зарплату в валюту, рассказывает «360».
На минувшей неделе за две последние торговые сессии доллар подорожал более чем на пять рублей. Европейская валюта также не отставала от «американского» собрата и обновила свой майский рекорд. Так, торги в пятницу закрылись по доллару и евро на уровне апреля 2016 года. За доллар перед выходными давали 67,72 рублей, а за евро — 77,25 рублей. В этот понедельник дела у рубля лучше не стали — официальный курс доллара от Центробанка на 14, августа составляет 68,2 рубля, курс евро — 77,65 рублей.
Синдром спекулянта
Ключевыми факторами давления остаются санкции США, которые могут быть введены в ближайшее время, уверены опрошенные «360» аналитики рынка. Новые ограничения Вашингтона предполагают введение запрета на проведение долларовых операций для госбанков, запрет на инвестиции в российский госдолг, а также ограничение на экспорт электроники и технологий для нефтегазовой отрасли. Первый пакет санкций США намерены ввести уже 22 августа.
Дополнительным драйвером спада также можно считать текущую ситуацию с валютами развивающихся стран. Вслед за рублем обвалилась более чем на 20% турецкая лира, которая болезненно отреагировала на введение пошлин со стороны США на алюминий и сталь.
Обвал турецкой валюты спровоцировал отток капиталов с развивающихся рынков, к которым относится и российский, отметил в беседе с «360» аналитик БКС Экспресс Иван Копейкин.
«Несмотря на то, что рубль уже отыграл новости о предстоящих санкциях, у инвесторов вызывает опасения ситуация с турецкой лирой, поэтому они выводят свои активы из валют развивающихся стран. В результате мы видим бегство капитала и падение нацвалют. Скорее всего, ситуация мало изменится в ближайшей перспективе, поэтому до конца года за доллар будет торговаться в коридоре 69-70 рублей», — отметил Копейкин. С падением национальных валют также столкнулись в ЮАР, Мексике и Бразилии. Валюты этих развивающихся экономик в среднем «просели» на 5— 8%.
Однако рубль вполне может поддержать позитивные новости с сырьевых площадок, уверен аналитик «Алор-брокер» Алексей Антонов. По его словам, сейчас на мировых рынках нефть торгуется в оптимистичном коридоре 72 — 73 долларов за баррель, что дает нацвалюте дополнительный стимул для роста.
«С учетом внешнеполитических и внутренних факторов рубль до конца года может как упасть, так и реабилитироваться, поэтому до конца года «американец» будет торговаться в широком диапазоне 55-70 рублей за доллар», — отметил собеседник «360».
Олигархи в пролете
Источник фото: РИА «Новости»/Владимир Трефилов
На фоне негативных новостей с биржи российские ключевые индексы — РТС и ММВБ — также заметно «просели» на 2,5 — 3% по сравнению с последней торговой сессией четверга. Причем, слухи о новых санкциях США сыграли на понижение стоимости даже тех компаний, которые напрямую не связаны с предстоящими ограничениями. К примеру, акции «Аэрофлота» упали на 11% сразу после объявления подробностей санкционного пакета США и до сих пор торгуются в красном коридоре.
Новый санкционный виток в очередной раз негативно повлияет на российский бизнес, уверен ресторатор Аркадий Новиков. В разговоре с «360» он подчеркнул, что торговые ограничения неблагоприятно сказываются на ресторанном бизнесе.
Мы работаем на импортном оборудовании, поэтому валютные колебания приносят нам дополнительные издержки. Кроме того, из-за роста курса иностранных валют рублевая выручка также девальвируется, что в конечном счете плохо влияет на прибыльность бизнеса.
Аркадий НовиковРесторатор.
Вдобавок к стагнирующему рублю дополнительную нагрузку на российских бизнесменов наложил так называемый «список Белоусова». Накануне помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил изъять допдоходы металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. По мнению чиновника, новые налоги позволят собрать дополнительных средства на исполнение майских указов президента восемь триллионов рублей.
Такие заявления тут же вызвали панику среди иностранных инвесторов, что серьезно повлияло на банковские счета российских металлургов. Как удалось подсчитать аналитикам Bloomberg, состояние 23 российских миллиардеров сократилось на более чем четыре миллиарда долларов.
Сильнее всех от предложения Белоусова пострадал владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Его активы «похудели» на 832 миллиона долларов до 18,3 миллиарда долларов. Более 400 миллионов долларов каждый потеряли основной бенефициар Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов.