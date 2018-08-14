Курс доллара впервые за два года «взлетел» выше 68 рублей. Пора бежать в обменник?

На этой неделе рубль продолжает проигрывать доллару и евро в валютной гонке. На утренних торгах понедельника нацвалюта протестировала отметку в 68 рублей за доллар и 78 рублей за евро. По мнению аналитиков, ключевыми факторами рублевого пике стали новый пакет санкции США и спад интереса инвесторов к валютам развивающихся стран. Что будет с курсом дальше и пора ли переводить зарплату в валюту, рассказывает «360».

На минувшей неделе за две последние торговые сессии доллар подорожал более чем на пять рублей. Европейская валюта также не отставала от «американского» собрата и обновила свой майский рекорд. Так, торги в пятницу закрылись по доллару и евро на уровне апреля 2016 года. За доллар перед выходными давали 67,72 рублей, а за евро — 77,25 рублей. В этот понедельник дела у рубля лучше не стали — официальный курс доллара от Центробанка на 14, августа составляет 68,2 рубля, курс евро — 77,65 рублей.

Синдром спекулянта

Ключевыми факторами давления остаются санкции США, которые могут быть введены в ближайшее время, уверены опрошенные «360» аналитики рынка. Новые ограничения Вашингтона предполагают введение запрета на проведение долларовых операций для госбанков, запрет на инвестиции в российский госдолг, а также ограничение на экспорт электроники и технологий для нефтегазовой отрасли. Первый пакет санкций США намерены ввести уже 22 августа.

Дополнительным драйвером спада также можно считать текущую ситуацию с валютами развивающихся стран. Вслед за рублем обвалилась более чем на 20% турецкая лира, которая болезненно отреагировала на введение пошлин со стороны США на алюминий и сталь.

Обвал турецкой валюты спровоцировал отток капиталов с развивающихся рынков, к которым относится и российский, отметил в беседе с «360» аналитик БКС Экспресс Иван Копейкин

«Несмотря на то, что рубль уже отыграл новости о предстоящих санкциях, у инвесторов вызывает опасения ситуация с турецкой лирой, поэтому они выводят свои активы из валют развивающихся стран. В результате мы видим бегство капитала и падение нацвалют. Скорее всего, ситуация мало изменится в ближайшей перспективе, поэтому до конца года за доллар будет торговаться в коридоре 69-70 рублей», — отметил Копейкин. С падением национальных валют также столкнулись в ЮАР, Мексике и Бразилии. Валюты этих развивающихся экономик в среднем «просели» на 5— 8%.

Однако рубль вполне может поддержать позитивные новости с сырьевых площадок, уверен аналитик «Алор-брокер» Алексей Антонов . По его словам, сейчас на мировых рынках нефть торгуется в оптимистичном коридоре 72 — 73 долларов за баррель, что дает нацвалюте дополнительный стимул для роста.

«С учетом внешнеполитических и внутренних факторов рубль до конца года может как упасть, так и реабилитироваться, поэтому до конца года «американец» будет торговаться в широком диапазоне 55-70 рублей за доллар», — отметил собеседник «360».

Олигархи в пролете

На фоне негативных новостей с биржи российские ключевые индексы — РТС и ММВБ — также заметно «просели» на 2,5 — 3% по сравнению с последней торговой сессией четверга. Причем, слухи о новых санкциях США сыграли на понижение стоимости даже тех компаний, которые напрямую не связаны с предстоящими ограничениями. К примеру, акции «Аэрофлота» упали на 11% сразу после объявления подробностей санкционного пакета США и до сих пор торгуются в красном коридоре.

Новый санкционный виток в очередной раз негативно повлияет на российский бизнес, уверен ресторатор Аркадий Новиков . В разговоре с «360» он подчеркнул, что торговые ограничения неблагоприятно сказываются на ресторанном бизнесе.

Мы работаем на импортном оборудовании, поэтому валютные колебания приносят нам дополнительные издержки. Кроме того, из-за роста курса иностранных валют рублевая выручка также девальвируется, что в конечном счете плохо влияет на прибыльность бизнеса.

Аркадий НовиковРесторатор.

Вдобавок к стагнирующему рублю дополнительную нагрузку на российских бизнесменов наложил так называемый «список Белоусова ». Накануне помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил изъять допдоходы металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. По мнению чиновника, новые налоги позволят собрать дополнительных средства на исполнение майских указов президента восемь триллионов рублей.