Трамп ударит по России нефтью

Мировые цены на нефть продолжают снижаться с начала недели. В среду, 15 августа, стоимость марки WTI впервые с 21 июня опустилась ниже 65 долларов за баррель, октябрьские фьючерсы на нефть Brent снизились на 2,32% — до 70,78 долл. за баррель. Снижение произошло на фоне публикации данных о рекордных запасах нефти в США. Однако, как полагают некоторые эксперты, дело не только в ситуационном падении, а в целенаправленной игре Вашингтона против «черного золота», которая может оказаться успешной и уже в ближайшие месяцы привести к падению котировок до 50 долларов за баррель. Это еще сильней ударит по российской экономике и курсу рубля, который во многом поддерживают высокие цены на нефть.

В интервью американскому телеканалу CNBC аналитик Том Клоза предсказал, что цены устремятся вниз уже в ноябре, на что направлена политика Дональда Трампа . Президент США неоднократно в свойственной ему манере заявлял, что мировые цены на нефть сильно завышены и должны стать более «справедливыми». Для этого он, в частности, в ультимативной форме призывал ОПЕК+ отказаться от сделки по сокращению добычи нефти, которая вела к снижению предложения на рынке. По мнению Трампа, страны ОПЕК должны добывать как минимум на два миллиона баррелей в сутки больше.

22 июня страны ОПЕК и Россия согласовали повышение квот на добычу «черного золота» на 600-700 тысяч баррелей в сутки. А уже 30 июня Дональд Трамп после переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом заявил, что тот согласился увеличить добычу на те самые два миллиона баррелей в сутки. И хотя затем в Эр-Рияде уточнили, что речь шла лишь о том, что нефтяная отрасль страны способна на это, практика показывает, что слова Трампа были сказаны не на пустом месте. В последние два месяца саудиты нарастили нефтяное бурение до максимума за последние четыре годы. И при этом снижают отпускные цены на свои сорта.

И это еще не все. Как пишет издание Bloomberg, Трамп поручил своей администрации проработать план по продаже государственной нефти из стратегических резервов, чтобы снизить цены на бензин в США перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Это тоже может сказаться на ситуации на рынке нефти.

Наконец, аналитики указывают, что в Конгрессе США зарегистрирован законопроект «Против картелей по производству и экспорту нефти», который позволит американским властям подавать иски в суды против стран-членов ОПЕК, обвинив их в манипуляциях ценами на нефть. Более того, санкции могут быть введены и против любых компаний, сотрудничающих с ОПЕК. А на втором этапе — и против предприятий, сотрудничающих с этими компаниями.

Этот законопроект был впервые предложен еще в 2000 году, но с тех пор его так и не удавалось принять. В 2007 году документ даже прошел через обе палаты парламента, но президент не подписал. Зато Дональд Трамп, который на протяжении многих лет высказывался против ОПЕК, «обкрадывающей американских граждан», вполне может поставить свою подпись под законопроектом.

Таким образом, Вашингтон стремится ослабить союз России и Саудовской Аравии, который является основой ОПЕК+, а затем и развалить всю структуру и объявить о либерализации свободного рынка мировых энергоресурсов. Это может критическим образом изменить ситуацию на рынке нефти и обрушить цены гораздо ниже 50 долларов. Но и без принятия законопроекта аналитики из Citi считают, что усилий Трампа может хватить, чтобы обвалить цены на нефть до 45 долл. за Brent через год.

Российские эксперты, впрочем, считают такие апокалиптичные прогнозы скорее попыткой выдать желаемое за действительное. Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отмечает, что нефть сейчас очень волатильна и прогнозировать котировки крайне сложно. Однако если бы цены действительно снизились до 45-50 долларов за баррель, это ударило бы и по нефтяной отрасли самих США.

— Слишком много факторов влияет на формирование цен на нефть. Это не только энергетический рынок, но и финансовый рынок, и политика. При желании можно подобрать факторы под любой прогноз. Если американские эксперты хотят убедить всех, что цены на нефть будут снижаться, они могут привести ряд соответствующих аргументов. Но с тем же успехом можно представить набор факторов, которые будут свидетельствовать об обратном.

Нужно понимать, что после роста цен на нефть только-только оживился американский сланцевый сектор. Туда волной пошли деньги. И если произойдет очередное падение, оно серьезно ударит по американским производителям. А это сокращение налогов, банкротство компаний и потеря рабочих мест, которые обещал обеспечить Трамп.

«СП»: — Но ведь США остаются импортерами нефти, и Трамп неоднократно высказывался о необходимости снижения цен…

— Да, остаются. Но при этом у них сильна своя нефтянка. Это не только большое количество рабочих мест, но и порядка 300 миллиардов долларов кредитов. Если начнутся банкротства, они ударят и по банкам. Все очень завязано между собой, и нельзя сказать, что низкие цены на нефть однозначно выгодны США.

С другой стороны, кто может гарантировать, что такой непредсказуемый политик, как Дональд Трамп не готов пожертвовать сланцевой нефтью ради того, чтобы окончательно «добить» Россию? В сочетании с несколькими пакетами новых санкций, которые уже дожидаются в Конгрессе, падение цен на нефть могло бы стать серьезным ударом по российской экономике. В конце концов, именно обрушение цен на нефть в 2014-2016 годах оказалось критичным для курса рубля и экономики страны, а вовсе не американские и европейские санкции.

Руководитель аналитического управления фонда «Национальная энергетическая безопасность» Александр Пасечник указывает, что производство сланцевой нефти занимает не такое уж большое место в экономике США. Поэтому само по себе его падение вряд ли остановило бы Дональда Трампа. Вопрос в том, есть ли у Вашингтона реальные механизмы для того, чтобы обрушить цены на «черное золото»?

— Америка живет не одной сланцевой добычей. В макроэкономическом срезе ее доля не так велика. Тем не менее, обрушение цен на нефть не лучшим образом сказалось бы на нефтяной отрасли США и планах того же Трампа наращивать экспорт «черного золота».

Мне кажется, что такие заявления Трампа и комментарии экспертов о снижении цен на нефть — это, скорее, желание американского президента показать свою значимость и неутраченную степень влияния на Саудовскую Аравию. Особенно учитывая сближение в последние годы саудитов и России в нефтяной плоскости. Здесь больше пропаганды, нежели реального наполнения.

Сценарий обрушения цен на нефть до 45 долларов до конца года малореализуем. Должно сработать слишком много факторов. Помимо затоваривания рынка необходимо, чтобы исчезли геополитические факторы.

А напряженность на Ближнем Востоке, в частности, в Ормузском проливе, остается. Это тоже влияет на цены на нефть. Как, кстати, и предстоящие санкции тех же США против Ирана, которые вступят в силу в ноябре. Поэтому котировки в коридоре 70-75 с откатом до 65 выглядят более реалистично. Разве что волатильность на рынке усилится в силу того, что сняты лимиты в рамках сделки ОПЕК+.