Эксперт рассказал, когда стабилизируется ситуация на развивающихся рынках

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости Екатерина Соболь . Ситуация, связанная с распродажей активов на развивающихся рынках, спровоцированная обрушением турецкой лиры, стабилизируется к сентябрю, но это утверждение не относится к России, которая будет зависеть от того, какие санкции США будут введены в отношении ее финсектора, заявил РИА Новости портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак

Тем не менее, по его словам, вряд ли российский рубль, даже при самом негативном сценарии, упадет ниже 75 рублей за доллар, поскольку фундаментальных причин для перехода российской экономики в ступор нет.

С чего все началось

На прошлой неделе американский минфин ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу из-за дела пастора Эндрю Брансона . Им запретили въезд в США, а их активы в стране заморозили. Позднее — в пятницу США объявили еще и о двукратном повышении пошлин на ввозимые из Турции сталь и алюминий. В итоге турецкая лира подешевела на 16%. Всего за минувшую неделю турецкая нацвалюта потеряла 20% от стоимости относительно доллара США.

Инвесторы также внимательно следили за ситуацией на валютном рынке, где резкое снижение курса турецкой лиры привело к укреплению доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 96,4 пункта. Более дорогой доллар делает активы, торгующиеся в американской валюте, менее привлекательными. Кроме того, общая волатильность на рынках экономик развивающихся стран вслед за Турцией может снизить спрос на нефть в этих странах и также будет фактором укрепления курса доллара.

"В последние дни мы действительно наблюдаем серьезный отток капиталов с развивающихся рынков. Он был, в основном, спровоцирован ухудшением ситуации в турецкой экономике из-за введения Америкой санкций против турецких производителей метала", — говорит Шостак.

При этом, ситуация с американскими санкциями и пошлинами стала, скорее, катализатором, отмечает эксперт. Напомним, что еще в июле экономист Марк Бентли в статье для Ahval призвал Турцию последовать за Аргентиной и провести переговоры с МВФ о новом кредитном соглашении. Экономист предположил, что сегодня МВФ, вероятно, готовится предоставить стране помощь, после того как турецкая лира упала до рекордно низкого уровня в мае (до введения санкции и пошлин со стороны США еще на 20%). Всего с начала года турецкая лира обрушилась на 40%.

Шостак говорит, что ситуация в Турции достаточно уникальна и не повторяет ни в каком виде другие развивающиеся экономики по целому ряду причин: «Во-первых, в Турции сильна внутренняя инфляция и большой дефицит внутреннего баланса. Это не характерно для большинства развивающихся рынков».

Обрушение турецкой лиры произвело определенный негативный психологический эффект. Но, хотя в ближайшие несколько недель развивающиеся рынки продолжит лихорадить, ситуация должна стабилизироваться, полагает он.

Шостак объясняет, что объективно развивающиеся рынки могут гарантировать инвесторам стабильность и высокую доходность. «Уровень инфляции сейчас рекордно низок, средняя инфляция на развивающихся рынках — на уровне 2,8% годовых. В последние несколько лет реальная доходность на этих рынках растет и, тем самым, привлекает инвесторов. Поэтому особой причины для распродажи на развивающихся рынках нет», — уверен собеседник агентства.

Небольшую панику на рынке Шостак объясняет еще и тем, что происходящее совпало с периодом отпусков и многие активные участники рынка сейчас просто не работают. С начала осени обстановка должна стабилизироваться, а турецкая ситуация — сама собой разрешиться. «Турция очень аккуратно подходит к кризисному менеджменту и ситуация более или менее под контролем», — считает он. Более того, доля Турции в индексе MSCI Emerging Markets — менее 1%, что очень мало для того, чтобы оказать значительный эффект на развивающийся рынок.

"Крупные инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs и крупные портфельные управляющие Black Rock, они говорят о том, что сейчас время покупать. И я с ними согласен", — отмечает аналитик.

"Темная лошадка"

Тем не менее, о том, что будет происходить с российской экономикой осенью, говорить пока сложно. С одной стороны, Россия слабо подвержена страхам, связанным с уровнем внешнего долга — он очень низок.

Ситуация с новым объявлением санкций и реализация их по самому жесткому сценарию, конечно, может иметь серьезные последствия. Как отмечает Шостак, сенаторы «решительно настроены на то, чтобы ввести санкции в отношении российского госдолга и крупнейших госбанков». И если не вмешается американский минфин, который ранее выступал против таких санкций, это перекроет возможность перекредитования и это очень будет болезненно для финансовой системы, несмотря на то, что российские госбанки нечасто рефинансировались, начиная с 2014 года, считает эксперт.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп

Кроме того, ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

"Сама возможность выхода РФ и крупнейших госбанков на внешний рынок заимствований сейчас будет поставлена под сомнение, а это значит, что это будет отражаться на стоимости заимствований в целом", — отмечает Шостак.

Россия, при этом будет оставаться «темной лошадкой» — здесь главную роль будет играть именно фактор принятия санкций, в каком варианте они будут приняты. «Если по самому жёсткому сценарию — рубль опустится до 70-75 и вряд ли вернется обратно. Но фундаментально нет причин для того, чтобы экономика РФ ушла в ступор», — уверен собеседник агентства.

Дружить против

Шостак отмечает, что Россия делает шаги в верном направлении, диверсифицируя свою экономику в части взаиморасчетов в нацвалютах и уходя от доллара. И если в случае с Турцией такие расчеты вряд ли произведут значительный эффект, поскольку ее экономика заточена на сотрудничество с Западом, то взаимодействие с Китаем может оказать позитивное влияние.

"Тот факт, что Россия и Китай пытаются в двухстороннем порядке наладить систему взаиморасчетов юань-рубль по ряду ключевых товарных позиций, начиная от нефти и газа, это, конечно, очень положительно и сокращает риски как для России, так и для Китая", — отмечает он. По его словам, таким образом можно сократить «и риски связанные с волатильностью, и долларовые риски».

"Китай тоже страдает от новой торговой политики США. Ведь американцы фактически ведут торговую войну. И Китай не остается в долгу. Эти взаиморасчеты юань-рубль, они еще пока не вытеснили долларовые. Но во взаимоотношениях с Китаем выйти на двухсторонние расчеты в нацвалютах — реально. Хотя полностью уйти от долларовых платежей сейчас вряд ли возможно", — рассуждает Шостак.

По словам собеседника РИА Новости, в случае закрытия рынка заимствований на Западе для РФ «резерв на восточном направлении есть». «По моим ощущениям и по моему опыту работы, там он не достаточен, чтобы возместить все объемы западного финансирования. Но резерв там имеется, безусловно», — говорит Шостак.

Шостак добавляет, что агрессивность, с которой администрация Трампа сейчас проводит торговые войны, устраивает скандалы, не добавляет доверия инвесторам.

"Все эти действия имеют реальную почву для того, чтобы быть оцененными в суде ВТО . И здесь Россия тоже могла бы занять более активную позицию. Инициировать разбирательство", — считает эксперт.

При этом, сказать, что инвесторы сокращают вложения в США нельзя, экономика США развивается очень динамично, отмечает он.