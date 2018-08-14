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Биржи АТР корректируются вверх
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Биржи АТР в основном корректируются вверх, индексы Китая снижаются из-за статистики 

Прайм 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник корректируются после снижения из-за ситуации в Турции, при этом на китайские индексы оказывает давление негативная статистика, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,5% — до 2771,81 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 1510,86 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,89% — до 27686,99 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — рос на 0,78%, до 6300,9 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,81% — до 22253,94 пункта, корейский KOSPI — на 0,4%, до 2257,35 пункта.
По итогам торгов понедельника биржи Азии закрылись снижением в пределах 2%, что было вызвано опасениями по поводу ситуации в Турции после обновления курсом турецкой лиры исторического минимума.
Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро. Если в начале года за доллар давали примерно 3,75 лиры, то в ночь на понедельник курс превышал 7 лир. За август курс доллара к лире вырос более чем на 40%. Кризис обострился в прошлую пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.
Турецкий Центробанк в понедельник объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет своих резервов. Как отмечается в документе ЦБ, помимо недельных ставок по валютным заимствованиям, частные банки смогут получать валютные кредиты сроком на один месяц. Во вторник курс доллара к лире слабо колеблется в районе отметки 6,9 лиры за доллар.
Давление на индексы Китая оказывает негативная статистика. Так, объем розничных продаж в стране в июле замедлил темпы роста в годовом выражении до 8,8% с 9% в июне. Аналитики ожидали рост на 9,2%. Объем промышленного производства в Китае увеличился в июле в годовом выражении на 6%, что соответствует росту в июне, при этом эксперты ожидали ускорения до 6,3%.
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