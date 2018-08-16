США изучат системы обороны вероятных противников

Разведуправление минобороны США заказало исследование систем ПРО и ПВО стран, которые «противостоят» Соединенным Штатам.

Разведывательное управление Министерства обороны США разместило заказ на проведение исследовательских работ по оценке системы обороны — включая ПРО, ПВО, системы радилокационной и кибервойн стран, которые считаются потенциальными противниками Соединенных Штатов, сообщает RT.

Исследователь — если таковой найдется — должен не только провести комплексный анализ этих систем, но и оценить последствия возможного удара по ним со стороны США.

«Подрядчик должен оценить последствия потенциальных ударов США по системам обороны вероятных противников регионального масштаба с учетом контрмер, в особенности средствами радиоэлектронной борьбы и кибервойны», — отмечается в заявке.

Ранее США крайне негативно отреагировали на информацию о существовании в России системы возмездия «Мертвая рука». Система гарантирует масштабный удар по территории любого противника в случае внезапного ядерного удара с его стороны.